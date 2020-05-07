張文綺日前剛過生日，昨日至《綜藝大集合》錄影，提到因「逢九不過生日」，今年生日低調未慶祝，也提到就跟爸媽去廟裡拜拜祈求平安，張文綺感性的說：「生日是媽媽的母難日，不是壽星最大，應該是養育我的爸媽最大」！邁向而立之年的張文綺還被網友說：「像是女孩轉大人一樣」、「以為傻傻的沒想到這麼懂事」。

在圈內孝順出名的她，2009年出道征戰各大歌唱比賽，最後在民視《明日之星》發光發熱，在經紀公司安排下，一連出了7張專輯還有節目主持，這麼多年來的工作身上沒有名牌包更沒有亂花錢，省吃儉用的她還為家人買了房子，孝順出名的她還說房子還是登記「弟弟名字」，希望那房子讓她娶妻生子的，一心讓家人過好日子的她讓人感動不已。

張文綺笑說自己其實跟上班族一樣「月領三萬」過日子，今年生日張文綺說媽媽一反往常，送她「10萬名牌包包大禮」，一開始覺得浪費，還跟媽媽說不要，張文綺不改搞笑個性最後說：「不拿白不拿，這也是我賺的錢」，笑歪眾人，但張文綺最後只挑了一個5萬多的包包，再去運動用品店買了節目需要的鞋子衣服治裝，張文綺說：「真的節儉習慣，買太貴覺得毛毛的，我還是挑比較實用的」。

張文綺今年生日禮物依舊走實用路線。（民視提供）

張文綺在民視《明日之星》發光發熱，在經紀公司安排下，一連出了7張專輯還有節目主持。（民視提供）

張文綺日前剛過生日，昨日至《綜藝大集合》錄影。（民視提供）

(中時 )