「萬元紓困之亂」導致民怨沸騰，行政院長蘇貞昌昨早在行政院會認錯道歉，蘇揆長女、民進黨立委蘇巧慧卻在立院痛罵衛福部，被大酸「公主救駕」、「老爸犯錯，子女要部屬背鍋」。儘管是父女情深，但相較古時「緹縈救父」，蘇巧慧卻是「提油救火」，不但逼得蘇揆下午親自出面道歉，恐怕也自傷2022「代父出征」新北市長選局，蘇家父女彼此拉抬掩護，卻落人話柄，自演「蘇困之亂」，成了另一頁政壇驚奇。

台灣政壇，父親當閣揆、子女當立委，前有國民黨的李煥、子女李慶華及李慶安，後有民進黨的蘇貞昌、長女蘇巧慧。只不過李家兄妹是李煥卸任閣揆後才進立院，尤其李煥1989年被任命閣揆，就力阻備戰多時的李慶華參選當年底立委，李慶華因「父命難違」，無奈發表「擁抱群眾竟如此痛苦」、「永不忘記對群眾的承諾」兩文退選，直到父親下台後，才獲提名並當選立委。

蘇家父女完全不同。2016年蘇巧慧以新人之姿，空降新北市立委第五選區，斬斷國民黨立委黃志雄四連霸，除了大環境不利國民黨，以及蘇巧慧留美法律雙碩士、口才便給又親切的好媽媽形象之外，老縣長蘇貞昌自初選、大選一路幕後操盤，居功厥偉。

2018年蘇貞昌回鍋參選新北市長，問政犀利、深耕基層且形象良好的蘇巧慧已能獨當一面，成為父親最得力的競選幹部。而後蘇貞昌敗選回鍋閣揆，寫下「閣揆父親被女兒立委監督」的首例，去年蘇巧慧競選連任，也獲得中央大力支持，許多地方建設或不易克服的難題，都能逐項把中央官員，甚至次長、部長找到地方會勘，且預算同步到位，再次順利擊敗黃志雄。

其實去年底蘇巧慧連任聲勢好大，新北即盛傳蘇巧慧極可能「代父出征」，在2022年市長選局再戰侯友宜「為父復仇」，甚至傳出蘇系可能會先搶下今年5月改選的新北市黨部主委。不過隨著侯友宜聲望日高，綠營誰戰2022已轉趨觀望，蘇系最終也未爭搶市黨部主委。

但昨天蘇巧慧不怪拍板決策、開記者會攬功的父親，卻重轟怒責衛福部，仍攪動綠營春水。有人解讀她除了護父心切，也是一石二鳥，因為陳時中挾抗疫聲望，有機會轉戰雙北市長，因此砲打衛福部，「意在時中」；更有新系人士為蘇麗瓊抱屈，不爽蘇家父女一再拿新系祭旗。

文王一怒安天下，巧慧一怒卻攪動綠營新北2022選局，也為這對「閣揆立委父女檔」寫下台灣政壇另一頁拍案驚奇。

(中時 )