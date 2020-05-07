紐西蘭2名女子墜入愛河，33歲的凱特和31歲的塔林決定要生小孩，這對情侶費盡千辛萬苦，終於在臉書找到有意願的捐精者替她們做試管嬰兒。很幸運地，2人幾乎同時懷孕，而且預產期只差12天，她們的孩子有很高機率會同時出生。

根據《今日頭條》報導，這對同性戀情侶是生活在紐西蘭，家中已養了5隻貓的2人希望能更進一步地籌建起她們的家庭，開始了她們的生子計畫。

不過這過程可說是困難重重，醫生指出，以她們的年紀可能難以受孕，最好的方式是找到一位捐精者，替她們做試管嬰兒。

於是，凱特和塔林終於在2019年底，透過臉書找到了一位合適的男性，2人在確定了男子的病史、家族史，等一切健康檢查後，雙方最終簽訂了合約，開始了她們的試管嬰兒計畫。

今年2月，塔林首次進行試管嬰兒嘗試不幸失敗，不過凱林隨即在2周後也進行一次嘗試。3月28日，一件令人振奮的消息宣布，這對情侶竟雙雙懷孕，剛好一次滿足她們想要2為孩子的計畫。

迄今（5月6日）為止，凱特懷孕10週，塔林也懷孕近9週。彼此的嬰兒預產期約莫相隔12天，但是很有很大可能，2人的孩子會同時出生。

(中時電子報)