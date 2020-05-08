高雄市長韓國瑜認為罷韓案偷跑，聲請停止執行經一審被駁回再提抗告，最高行政法院昨天駁回抗告確定；韓營要如何因應，將討論再決定。不過國民黨中央已低調啟動挺韓，黨主席江啟臣前天請祕書長李乾龍成立「罷韓因應小組」，將配合高雄市長韓國瑜展開一連串挺韓行動。

立法院前院長王金平昨也證實已與韓見過面，至於何時出面幫忙，要看情勢發展，但他希望韓「做好做滿」。

韓國瑜陣營不服聲請停止執行遭台北高等行政法院駁回，火速提起抗告，最高行政法院認為，韓陣營若認為權利受損要聲請停止執行，應針對4月17日罷免案成立的公告，不能單獨對程序行為提起行政爭訟，昨天裁定駁回確定。前高雄市新聞局長王淺秋、委任律師葉慶元表示，後續如何處理，要討論後再決定。

據悉，江啟臣前天指示李乾龍成立「罷韓案因應小組」，由李任召集人，副祕書長李彥秀及柯志恩、文傳會主委王育敏、組發會主委葉壽山等人都是小組成員。黨中央決定自下周起每星期做一次民調，小組成員下星期還赴高雄與韓當面討論相關策略。

知情人士說，黨中央除了數度南下整合地方人士，包括前立法院長王金平都願意協助。此外，黨中央也天天與韓營聯繫，一切配合韓的策略及動作，「預估最快要520之後，外界才會有看到具體動作。」

王金平昨證實日前在立委林文瑞安排的餐敘下，已與韓會面；韓本身不好意思提及罷韓，不過其他人提出來，他就表明身為國民黨員，有機會就會出來幫忙，「但是否出來幫韓說話，也必須看情勢發展。」

王金平也說，他已是一介平民，可發揮的力量可有可無；但他以前力挺韓國瑜選市長，找工總、商總幫忙，一路支持到當選，當然就是希望韓把高雄市長「做好做滿」。況且只做一兩年不會看出成績，當然要繼續讓韓做滿。

(中時 )