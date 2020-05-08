雙北房價不斷高漲，使得近年發展快速、六都中最年輕的桃園，成為首購族的第一優先選擇。而根據桃園市政府民政局人口統計顯示，桃園總人口數截至去年(108)2月至今年2月，人數2,225,621提升為2,252,835人，一年共增加27,214人。隨著桃園持續推動的新興建設，周邊建案也不斷推陳出新，特別以大睦建設「大睦I-City」直接5案聯銷，大、小坪數皆有，因應不同需求一次滿足各顧客！

▲5案聯銷包含：大睦森悅、大睦微風、大睦A19、大睦仁愛匯、大睦站前首席/中時電子報攝

隨著桃園機場捷運的興起，帶動周邊的活絡度，也縮減了桃園至台北兩地往返的時間，提升了雙北民眾搬遷至桃園的意願，因著以上提及的種種原因也牽動了桃園建案的熱度。以「大睦I-City」來說，直接推出5案聯銷，分別為「大睦森悅」、「大睦微風」、「大睦A19」、「大睦仁愛匯」、「大睦站前首席」，前兩者為成屋，後三者則為預售屋，坪數範圍為28-50坪不等，所在位置為青埔最夯的A18桃園高鐵站及近期因購物商城、亞洲矽谷計畫等快速發展的A19桃園體育園區站。大睦建設於2001年至今已有不少膾炙人口的作品，一年一案，如今一次推出5案聯合銷售，期望可以根據每位顧客對於位置、坪數、房型等等不同需求，從中推薦最適合的建案，滿足每一位心中的新家藍圖。

▲大睦I-City根據顧客需求，從5案中推薦最適合建案/中時電子報攝

大睦森悅位於桃園市中壢區青埔二街161號，算是高鐵的核心區域且鄰近雙語國中預定地，坪數規劃為32~50坪，以3房~3+1房為主要房型；大睦微風則是位於桃園市中壢區青埔四街189號，一樣鄰近雙語國中預定地，坪數規劃為42~50坪，主要房型也是以3房~3+1房為主，由於地理位置良好、環境清幽，以上兩建案的購屋族皆以換屋家庭居多；而大睦A19於青芝段46地號，並位於桃園機場捷運A19桃園體育園區站旁，距離捷運站只要300公尺，也就是到站即到家，亦鄰近亞洲矽谷，坪數範圍是32~47坪，主要以3房為主；大睦仁愛匯位於青昇段400地號，鄰近40米綠園道，坪數規劃為28~40坪，主要以3房為主；最後，大睦站前首席則是位於青昇段376地號，站前正核心、公園第一排，坪數規劃32~41坪，以大2房或3房為主。

▲大睦I-City專案經理方人傑/中時電子報攝

大睦I-City專案經理方人傑表示，以區域早期購屋來說，投資客約佔4成、自住客6成，而現今的投資客則減少為2成，自住客增加至8成；值得一提的是，現在疫情延燒，但是截至今年2月的平均週來客數約有45~50組，人數不減反增，絲毫未受疫情影響，反而這時前來賞屋的民眾，為購屋需求更為強烈的剛性買盤。

想要進場入手的人動作絕對要快，大睦建設I-City總價區間為880~1688萬元(含車位)，在雙北想要以這樣的價格入手3~4房根本不可能，而且又鄰近交流道與快速道路，更有高鐵及桃園機場捷運站，往返桃園及雙北的距離整個大大縮減！若是還沒有看準的建案，可前往大睦建設I-City提供自身需求，會在從5案中推薦最符合需求的建案，使每位前來顧客都能一次滿足。

(中時電子報)