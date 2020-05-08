《Pokémon GO》訓練家們快看啊！覺得《Pokémon GO》的「世紀大挑戰」活動太沒難度了，想體驗更刺激的嗎？《Pokémon GO》官方部落格宣布，將在台灣時間 5 月 8 日舉辦一日限定的「布魯限定調查活動」，前所未有的形式等你來挑戰！

《Pokémon GO》官方部落格公布，台灣時間2020年5月9日（星期六）8:00～22:00，遊戲中將舉辦布魯限定調查活動。這個限定調查有超過50個課題，只要完成這些課題，就能獲得捕捉妖精寶可夢布魯的機會。如果夠幸幸運的話，或許還有機會遇見異色布魯。

不僅如此，如果你記憶猶新的話，「布魯限定調查活動」啟動日，也正在 5 月份「世代大挑戰」活動期間內，也就是說 App 內同時「世代大挑戰2020：城都」也在進行。如果擔心無法完整掌握進度，透過全新的「今天」標籤頁，你就能更輕鬆地掌握唷！周末準備完成「布魯限定調查活動」了嗎？外出抓寶也要妥善防疫，千萬不要鬆懈唷。

(科技)