台中南區過去給人的印象，是一個以家庭工廠為主要結構的工業區，不像中區那樣商業大樓林立，受到大眾矚目。不過隨著時間推移，南區找到了屬於自己的發展步調，不少商家選擇在此落地生根，而這裡也逐漸成為文風鼎盛的文教區，中興大學、僑泰中學以及台中高工在其中，就連政府機構中充滿知識感的國立公共資訊圖書館也設立於此，近年來已湧現移居南區的人潮。

南區同時享有中興與工學兩大商圈，藉由捷運的五權車站與公車的僑泰中學站肩負起市區大眾運輸之責，使得高工路周圍的交通十分便利，佳福建設的新作品──佳福森活學，便是坐落在高工路上，近期已成為當地房市的熱門話題。

商圈與萬坪綠地加持 為佳福森活學加分

佳福森活學坐擁南區絕佳地段，後勢看漲。 / 圖片由業者提供

擁有占地1,248坪廣大基地，地上15層、地下3層的佳福森活學，它的生活機能仰賴高工路、美村南路商圈，是個發展成熟的商業區，全聯、寶雅、屈臣氏百貨設立其中，使得一般民生消費獲得滿足，當然少不了知名的速食店像是肯德基、麥當勞等，為日常的飲食提供了更多樣的選擇。

工學路商圈成熟的生活機能，為佳福森活學大大加分。 / 圖片由業者提供

佳福森活學不僅擁有良好生活機能，也顧及了生活品質，從住宅門口出來，一路上有足足500米綠園道相伴身邊，還可以鄰近欣賞康橋水岸公園的唯美水岸景色，滿滿綠地生活使人盡情享受芬多精的洗禮。同時擁有森林綠意、生活機能、學區人文素養三大優勢，正好呼應了佳福建設想表達的初衷，即為「森」「活」「學」。

佳福森活學鄰近萬坪健康公園，綠覆率佳。 / 圖片由業者提供

佳福森活學貼心室內規劃 造福首購族與首換族

佳福森活學著重內部空間細節，給首購族煥然一新感。/ 圖片由業者提供

首購族與首換族在看房時，除了考量地段與周遭環境以外，也很注重住宅內部的設備是否貼心，比如空間設計、裝潢家具、室內通風程度等條件，這些細節在第一次看房時往往容易被忽略，「自己要住的，當然更在意」便成為首購族、首換族與投資客在購屋基本原則上，一個明確的分水嶺。

「一卡皮箱搬新家」是佳福森活學推出的套裝方案，讓客人自由挑選室內設計風格，即可輕鬆入住。/ 圖片由業者提供

佳福森活學在內部空間與裝潢細節上下過一番功夫，寬廣的室內格局設計使得三間房間均容納得下雙人床，廚房則特別採用品質有口皆碑的林內三機和 ToTo衛浴作為廚衛設備的標準配備，冰箱搭配不斷電插座。不僅如此，每一戶衛浴單排氣設計，不再因大樓連通排氣管而飽受鄰居的烏煙瘴氣。佳福森活學還特別推出一個令首購與首換族「揪甘心」的方案，即為「一卡皮箱搬新家」，設計出六種截然不同的居家風格，有工業風、北歐風、日式風等等，只要顧客中意，成套風格幫忙打點完善，只需帶著一卡皮箱的私人衣物即可輕鬆入住，大大節省挑選家具的時間與心力。

南區房價水漲船高 昔日低房價「回不去了」

南區房價在房仲業者來看，屬於落後補漲型，這類型建案的特點通常為──環境與機能都很不錯，只是還沒有引起買氣，是熱絡房地產市場中的一塊璞玉，從幾年前南區還可以看到一字頭房價，到近期「上二望三」，令許多人大呼房價回不去了。也因此更加凸顯佳福森活學在這個地段的CP值高人一等。

佳福森活學熱銷8成 首購族搶購入主三房商品

從開賣至今，佳福森活學已熱賣8成，4房、店面產品已100%完銷，現階段主推坪數為38~42坪的三房房型，獨棟雙拼與三面採光的特點令看房族趨之若鶩，目前開價28~32萬/坪，若想立足大台中，南區的佳福森活學是一個很棒的據點。

(中時電子報)