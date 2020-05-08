陸小芬一心朝歌唱界發展，但打開陸小芬演藝路的是她在銀幕的超尺度演出，一炮而紅的陸小芬積極開拓戲路，並在《看海的日子》、《桂花巷》等片，轉型為實力派演員，成為飾演平凡母親的首要人選，隨著陸小芬淡出演藝圈，並在2005年低調與前議員陳俊源結婚，她近年也鮮少公開亮相。

大尺度演出一炮而紅 《看海的日子》耀升金馬影后

女星陸小芬本名張淑芬，出身在九份的礦工家庭，她21歲時從音樂培訓班結訓後，開始職業演唱，並曾在鳳凰、麗聲等歌廳駐唱，不過打開陸小芬知名度的不是她的歌聲，而是她在大銀幕的超尺度演出，在當時保守的社會更是掀起一陣轟動。

陸小芬以《上海社會檔案》一砲而紅。（圖／本報系資料照片）

陸小芬首進軍銀幕就超狂，在電影《上海社會檔案》飾演被文化大革命迫害的少女，而陸小芬在片中微裸雙峰，上演驚人的「胸前一刀」，引發社會轟動，陸小芬因此一砲而紅，該戲奠定陸小芬性感女星的地位，她還和陸儀鳳、陸一嬋、楊惠姍並稱「三陸一楊」，成為1980年代的票房保證明星，人氣紅不讓。

陸小芬開啟台灣「女性復仇片」的風潮，她接著在電影《瘋狂女煞星》中，有性感和超尺度表現，人氣很夯的陸小芬更在1982年交出《冷眼殺機》、《糊塗女司機》、《癡情奇女子》等5部電影，作品「產量」超狂。

不只演藝作品備受矚目，陸小芬還有次不慎鬧一齣走光風波，1985年時，陸小芬身穿兩截式緊身韻律裝，錄節目《黃金拍檔》唱歌跳舞時，陸小芬卻動作太大，一個舉手卻讓她雙峰大走光，最後該片斷以打馬賽克方式播出，不僅節目收視狂飆，陸小音也因此再成話題人物。

陸小芬以《看海的日子》奪下第20屆金馬影后。（圖／本報系資料照片）

人氣水漲船高的陸小芬不忘積極開拓戲路，在1983年演出鄉土文學改編的《看海的日子》，她飾演被賣去當養女、又被養父賣到妓院的苦情女子白玫，陸小芬成功詮釋坎坷白玫的一生，精湛的演出也讓她獲得金馬獎的肯定，風光拿下第20屆金馬獎影后。

陸小芬接連以《桂花巷》和《晚春情事》奪下亞太影展后冠。（圖／本報系資料照片）

陸小芬撕下豔星標籤，成為實力派影后代表，她接著在電影《桂花巷》和《晚春情事》中，連續2年以命運坎坷的寡婦角色，奪下亞太影展后冠，陸小芬風光2連霸，她也成功轉型，成為平凡母親的首要人選。

美國靜修後修習佛法 低調結婚陳俊源淡出藝界

陸小芬作品叫好又叫座，不過隨著她1990年減少戲劇作品，並赴美國進修，陸小芬獲得美國林肯大學榮譽博士學位返台後，她就隨著惟覺法師修習佛法，陸小芬日後的演藝作品僅有兩部8點檔《富貴在天》和《金枝玉葉》。

陸小芬上節目宣傳自己的新書。（圖／本報系資料照片）

隨後陸小芬並在2005年低調與前議員陳俊源結婚，她走入婚姻後就退出演藝圈、改開芳療工作室，陸小芬並在2007年出版《芳香樂活禪》，分享她結合芳療與禪的心得。

陸小芬2010年為陳俊源舉行記者會，澄清丈夫掏空傳聞風波。（圖／本報系資料照片）

陸小芬雖然淡出演藝圈，不過陳俊源2010年被控吸金時，陸小芬更是跳出來為陳俊源開記者會撇夫吸金，事件轟動一時，而陸小芬近年則是鮮少公開亮相，她專心經營婚姻，樂當陳太太。

(中時電子報)