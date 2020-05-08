節氣邁過立夏，你是否感到逐漸上升的氣溫，讓你有點吃不消了呢？如果你曾留心，或許你的手機也在近日以來較頻繁地出現發燙的情況。如果你也有這困擾，下列文章將為你解析手機發燙原因，並且教你有效替手機降溫的技巧！快筆記！

【 手機為什麼會發燙？ 】

說到手機會發燙的原因，事實上並不限於單一品牌。也不一定是手機出現嚴重問題才會發燙。主要可能影響的原因有以下幾種：

第一，季節與環境溫度。在高溫、悶熱的環境下使用手機，本來就比較容易會讓手機出現發燙的情況。

第二，運行高度耗電的功能或 App。舉例來說，此外若是運行較耗系統資源的功能，例如遊戲、錄影、導航、視訊通話等等，比較容易因為電量需要大量輸出而導致手機發燙；另外像是執行跑分軟體、持續開啟個人 Wi-Fi 熱點 等功能，也容易受到手機溫度升高。

第三、充電。手機電池也是造成手機容易溫度過高的零件，尤其在充電過程過程容易發生。此外充電時如果持續執行高耗電的程式，例如玩遊戲，也很容易出現過熱情況。

第四、替手機裝保護殼或包膜。部分包膜產品或是接保護殼可能散熱不佳，導致在運行高耗能程式時容易出現高溫情況。

第五，長時間使用手機。長時間使用手機的情況下，可能持續累積開啟多個 App，若不小心在較為悶熱的環境中使用，也有可能出現手機發燙的情形。

【 手機發燙怎麼解決？ 】

對應上述可能造成手機發燙的原因，《瘋先生》網站建議，手機使用者可透過(1)感覺手機過熱的時候請先關機；(2)充電或發熱時可改用低耗電模式等方法，在手機過熱時替手機降溫。

【 改變讓手機容易發燙的使用習慣 】

如果你的手機時常發燙，建議需要養成以下習慣，(1)充電時盡量不要用手機、(2)通話時盡量使用耳機、(3)避免將手機長久放在高溫環境下(例如太陽下的車內)、(4)能用電腦時可降低手機使用頻率、(5)不要使用不知名的保護殼或是保護貼，或是包膜產品、(6)沒有使用時，關閉個人熱點功能；(7)要執行遊戲等類高耗能的應用程式前，建議可以關閉後台 App 來釋放記憶體，以防手機效能消耗太大；(8)不使用非官方或是沒有經過認證的充電產品。也就是說主動避免會讓手機容易過熱的使用方法。

另外，若是你的手機持續出現高溫過熱情況，可以進一步了解是否電池壽命已到，並考量是否要更換電池，一勞永逸。

(科技)