聯發科技發佈搭載多項全球領先技術的天璣 1000 系列技術增強版—天璣1000+ 5G 晶片。該版本基於天璣1000系列的旗艦級平台性能再度升級，滿足高端使用者的極致體驗。聯發科技以多年技術積累，在頂級性能、超高速率及無縫連接等全方面突破創新，致力成為5G時代的技術前鋒。

聯發科技無線通訊事業部協理李彥輯博士表示：「聯發科技天璣1000系列作為旗艦級5G系統單晶片（SoC），不僅擁有強悍性能，還透過技術升級全面優化5G智慧手機的用戶體驗。天璣1000+正是基於聯發科技全球領先的5G、省電、螢幕、遊戲、影片等多項技術優勢，為高端使用者帶來真正的頂級旗艦級5G體驗。」

作為天璣1000系列的技術增強版，天璣1000+ 不僅支援領先的5G技術，包括5G雙載波聚合、全球第一且目前業內唯一5G+5G雙卡雙待，讓使用者時時盡享5G高速連接，同時還提供最全面的5G節能省電解決方案，帶來全球最低的5G功耗。

天璣1000+ 搭載聯發科技獨家的5G UltraSave省電技術，平均功耗較同級競品低48%，5G功耗表現為全球第一。5G UltraSave技術可根據網路環境及資料傳輸情況，動態調整數據機的工作模式，包括電源配置和工作頻率等，結合BWP動態頻寬調控、C-DRX節能管理，全面降低終端的5G功耗，從而實現節能省電，帶來更長效的5G續航力。

聯發科技的尖端螢幕技術不斷為高端使用者的帶來驚豔的視覺體驗。天璣1000+支持目前業界最高的144Hz顯示，每秒呈現畫面數是普通60Hz螢幕的2.4倍，提供更細膩、流暢的視覺體驗。144Hz完美搭配高影格率（fps）影片、遊戲等應用。尤其在高影格率的遊戲體驗上，144Hz顯示能大幅減少畫面的拖影和卡頓，前所未有的順暢感讓玩家在遊戲中獲得更好的跟手性，幫助玩家在遊戲中佔盡先機。

天璣1000+ 搭載聯發科技HyperEngine 2.0 遊戲優化引擎，針對遊戲性能、網路、外設等方面進行了多方位升級，優化玩家的全場景遊戲體驗。

HyperEngine 2.0 的智慧負載調控引擎兼顧遊戲的流暢性能與低功耗，可智慧調節CPU、GPU以及記憶體資源，加速遊戲啟動和轉場，讓玩家不浪費時間等待，快人一步進入遊戲場景，掌握競技先機。全新升級的網路優化引擎可提供最完整的來電不斷網解決方案，在5G網路下，使用者在遊戲中或視訊通話時，不用擔心來電插播造成網路連接的中斷卡頓，關鍵時刻始終在線上。同時，HyperEngine 2.0 可以根據網路吞吐率和頻寬需求進行智慧預測，實現5G和4G的智慧切換，例如遊戲時5G線上，待機時切換4G，從而實現最佳的頻寬與功耗平衡，擁有持久電力。

HyperEngine 2.0 的操控優化引擎帶來全場景低延時抗干擾技術。HyperEngine 2.0 特別針對藍牙傳輸進行優化，遊戲外設的聲音、畫面、操控同步降低延遲，藍牙回應零感時差，音畫同步先聲奪人。全新的抗干擾技術，實現全場景下藍牙與 Wi-Fi 的高效平行傳輸，可有效降低Wi-Fi 網路的延遲。

天璣1000+ 搭載聯發科技獨家圖像顯示技術ＭiraVision，全新的畫質引擎從硬體和軟體層升級影像畫質，逐格調節畫面的色彩、亮度、對比度、銳利度、動態範圍等，晶片級優化，為手機使用者帶來更精緻自然的視覺享受。

1.AI場景畫質優化（AI-PQ）：基於獨立AI處理器APU3.0的強勁AI算力，結合MiraVision的晶片級獨立硬體，根據AI場景識別動態調節每個影格畫面的對比度、銳利度和色彩，即時進行4K 影像的逐格畫質優化。

2.超越HDR10+：通過逐格優化畫面的動態範圍和圖像細節，讓原生4K HDR10+影像畫質更加生動逼真，色彩呈現更細膩，畫面層次更豐富。

3.影像HDR增強：晶片級MiraVision畫質引擎可高效完成 4K 畫面的即時分區運算，提升影像高動態範圍，將普通SDR (標準動態範圍) 影視片源即時增強至 HDR (高動態範圍) 顯示效果，大幅度提升畫面的對比度、亮度、細節以及清晰度。

擁有5G旗艦性能和全面技術增強的聯發科技天璣1000+，將成為5G時代升級高端用戶體驗的標竿。搭載天璣1000+的5G終端產品即將上市。你期待嗎？

(科技)