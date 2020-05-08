正值全球對於新冠病毒起源仍爭論之際，根據外媒7日報導指出，法女子運動員克勞威爾表示，就在去年10月法國代表團在陸武漢參加第七屆世界軍人運動會時，包括她的伴侶在內等多名選手都感染了新冠病毒，此時正逢法國傳出去年底就有本土確診病例的消息，讓運動員在武漢可能遭傳染一事引起爭論。不過消息傳出後，傳法國軍方希望運動員封口，將媒體問題轉給軍方回答。

據《每日郵報》以及法國廣播公司報導，克勞威爾（Elodie Clouvel）3月25日接受地方電視台BFMTV訪問時表示，有很多參加世界軍人運動會的運動員，事後病得很重，不過當時沒有人在意；而在詢問軍醫之後，他告訴我們已感染新冠病毒了，因為法國代表隊許多人都時都病了。

當時，克勞威爾確診的新聞並未引起太多重視。但不久之前，法國四十幾歲的魚販哈瑪（Amirouche Hammar）就已證實去年12月27日檢查胸痛，近期才發現當時已染疫，且他最近沒有國外旅行紀錄，讓外界重新關注先前克勞威爾確診一案。

報導指出，法國代表團去年10月參加在武漢舉行的第七屆世界軍人運動大會，根據當地媒體BFMTV指出，多位返國的法國運動員出現不尋常的症狀，包括發燒與疼痛。報導指出，返國的運動員並未接受新冠病毒檢測，而負責替他們安培賽程的法國軍方表示，軍方不願對這些運動員進行檢測。

BFMTV引述一名希望保持匿名的運動員表示，他原本認為只是得了感冒，然而當開始出現武漢有疫情新聞後，許多運動員在WhatsApp上開始彼此通報，懷疑是否自己可能傳染了新冠病毒。而自從魚販哈瑪去年確診新聞傳出後，讓外界更關注運動員們可能在武漢運動會遭傳染的新聞。

此外，其他法國當地媒體也指出，自從克勞威爾3月25日訪問播出後，許多運動員竟遭到軍方「關切」，被要求不要回答記者的問題，並被要求將媒體問題轉給法國軍隊的通訊主管。其中一位不願透露姓名的運動員表示，「我們被告知，你沒有確診風險，你從10月28日就離開，而病毒是從11月1日才出現的」。

此外，法當地媒體也指出，除了法運動員傳出病症外，包括瑞典等其他國家代表團亦有類似症狀，在約數百名的代表團中，數名參賽者出現病症。瑞典政府流行病學家對此表示，「因此這很自然地可以假設，去年11月新冠病毒就在斯堪地那維亞半島傳播了」。

(中時電子報)