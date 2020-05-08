正值全球對於新冠病毒起源仍爭論之際，根據外媒7日報導指出，法女子運動員克勞威爾表示，就在去年10月法國代表團在陸武漢參加第七屆世界軍人運動會時，包括她的伴侶在內等多名選手都感染了新冠病毒，此時正逢法國傳出去年底就有本土確診病例的消息，讓運動員在武漢可能遭傳染一事引起爭論。不過消息傳出後，傳法國軍方希望運動員封口，將媒體問題轉給軍方回答。

據《每日郵報》以及法國廣播公司報導，克勞威爾（Elodie Clouvel）3月25日接受地方電視台BFMTV訪問時表示，有很多參加世界軍人運動會的運動員，事後病得很重，不過當時沒有人在意；而在詢問軍醫之後，他告訴我們已感染新冠病毒了，因為法國代表隊許多人都時都病了。

當時，克勞威爾確診的新聞並未引起太多重視。但不久之前，法國四十幾歲的魚販哈瑪（Amirouche Hammar）就已證實去年12月27日檢查胸痛，近期才發現當時已染疫，且他最近沒有國外旅行紀錄，讓外界重新關注先前克勞威爾確診一案。

報導指出，法國代表團去年10月參加在武漢舉行的第七屆世界軍人運動大會，根據當地媒體BFMTV指出，多位返國的法國運動員出現不尋常的症狀，包括發燒與疼痛。報導指出，返國的運動員並未接受新冠病毒檢測，而負責替他們安培賽程的法國軍方表示，軍方不願對這些運動員進行檢測。

BFMTV引述一名希望保持匿名的運動員表示，他原本認為只是得了感冒，然而當開始出現武漢有疫情新聞後，許多運動員在WhatsApp上開始彼此通報，懷疑是否自己可能傳染了新冠病毒。而自從魚販哈瑪去年確診新聞傳出後，讓外界更關注運動員們可能在武漢運動會遭傳染的新聞。

此外，其他法國當地媒體也指出，自從克勞威爾3月25日訪問播出後，許多運動員竟遭到軍方「關切」，被要求不要回答記者的問題，並被要求將媒體問題轉給法國軍隊的通訊主管。其中一位不願透露姓名的運動員表示，「我們被告知，你沒有確診風險，你從10月28日就離開，而病毒是從11月1日才出現的」。

此外，法當地媒體也指出，除了法運動員傳出病症外，包括瑞典等其他國家代表團亦有類似症狀，在約數百名的代表團中，數名參賽者出現病症。瑞典政府流行病學家對此表示，「因此這很自然地可以假設，去年11月新冠病毒就在斯堪地那維亞半島傳播了」。

文章來源：Did European athletes catch coronavirus while competing at World Military Games in Wuhan in OCTOBER? French delegation returned with fevers, after fishmonger is found to have been contaminated in December
新冠病毒12月就在法國 大陸網友：不會從武漢蹦巴黎
美陸新冠病毒誰較早？武漢生物實驗室點出關鍵
病毒起源為何又變了？環時總編點出川普政府改口內幕

(中時電子報)

#新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #NCP #COVID-19 #大陸 #運動員 #武漢 #武漢運動會法國