根據勞動部就業資料顯示，女性婚後離職的數據當中，約有六成的原因是照顧子女，而大部分會在子女就學後，選擇重返職場，不過由於身分改變、年齡問題、重新適應職場以及肩負照顧家庭重任等因素，對於二度就業的女性來說，無疑是個十分嚴苛的挑戰，該如何在家庭與工作間取得平衡，便成為了當前重要課題。台灣運彩長期重視國民二度就業議題，致力於輔導每一間運彩行，使營運步上正軌，達成雙贏局面。

婚後女性重返職場困難重重 這家佛心企業好上手

台灣運彩步調穩定 營造二度就業友善環境

在運彩投注站上班，其工作步調不像上班族那樣需要與時間賽跑，而更著重在和顧客建立良好關係，透過熱忱的服務與傳達對賽事項目的專業知識，為自己的運彩行創造口碑，進而一步步將業務拓展出去，在高雄小港區經營運彩行的老闆徐雅雯小姐就表示「當初選擇加入，就是因為可以兼顧家庭與經濟」，她也十分感謝體育署與台灣運彩，提供婦女二度就業的機會。

母親節來臨，身兼母親角色的徐老闆仍然一如往常地工作，一面將精神投入在家庭，另一面則積極學習，上網查找資料，全力充實運彩相關知識，上班時則以親切的態度與淺顯易懂的口吻向客人解釋玩法。她也鼓勵女生參與投注運彩，因為運彩的確是一項好玩有趣的活動。從徐老闆的分享，可以看見媽媽們為家庭付出的毅力與辛勞，也能夠發現經營台灣運彩的確可以讓工作與家庭取得完美平衡。

(中時電子報)