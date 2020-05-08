近視雷射助力防疫戰 醫護人員安心又睛明

新冠疫情當前，站在第一線的醫護人員是維護我們生命安全的白衣戰士，他們必須長時間配戴口罩、護目鏡及隔離衣等各式防護裝備，對於眼鏡族來說，常造成眼鏡起霧、鏡架歪斜，導至失焦模糊，嚴重影響防疫作戰，成為許多近視醫護人員的最大困擾。

大學眼科集團總院長林丕容醫師挺醫護，推視力改善專案 (圖/大學眼科提供)

如何有效幫助醫護人員解決近視問題？提升防疫作戰效率？大學眼科總院長林丕容指出，疫情肆虐期間，醫護人員是防疫最重要的一環，在長時間的防疫壓力下，必須要讓他們看得清楚、看得舒適，才能讓救援、篩檢等作業高效運行，盡快戰勝此次突如其來的防疫戰。而在救急刻不容緩之際，飛秒近視雷射成為醫護人員快速解決近視問題的優選方式，大學眼科率先拋磚引玉且透過專業醫療團隊的評估後，為醫護人員提供視力改善專案。

近視雷射神助攻，防疫第一線的醫護也受惠 (圖/大學眼科提供)

許多醫護人員接受近視雷射矯正後，對治療效果相當滿意。服務於急診科患有近1000度高度近視的夏醫師，平常就對戴著厚重眼鏡感到不適，近日防疫期間，穿上防護裝備及護目鏡，造成眼鏡起霧、鏡架歪斜，基於避免交錯感染，無法卸裝調整眼鏡，鼻樑及耳朵也極不舒服，讓她困擾不已。在得知大學眼科提供的飛秒近視雷射專案後，立即就診諮詢，經過各項精密檢查後也立即安排手術。夏醫師表示，「沒想到手術只用了短短10分鐘，就解決糾纏多年的近視煩惱，術後完全沒有不適感，不需配戴眼鏡就可以看得清楚，不用再擔心眼鏡起霧歪斜，也提高檢驗工作效率，真心推薦所有醫護人員」。此外，不只她滿意雷射矯正效果，喜愛旅遊又有600度近視的耳鼻喉科許醫師及患有400多度高度散光的麻醉科曾醫師也是受惠者之一，他們共同的心聲是在接受飛秒近視雷射矯正視力後，之前所有戴眼鏡或隱形眼鏡的問題都迎刃而解，更不必擔心眼鏡在手術中或看診時滑落，曾醫師也開心表示，原來高度散光也可以經由飛秒近視雷射調整，現在晚上視線清楚，也不再頭暈不適，後悔應該早點做，也極力分享推薦身邊的同事一起享受清晰視力！

站前大學眼科院長王俊琪醫師(圖/大學眼科提供)

站前大學眼科院長王俊琪表示，美國FDA於1998年就已通過近視雷射LASIK (Laser-Assisted in Situ Keratomileusis，雷射原位層狀角膜塑形術)的認證，台灣FDA也在1996年通過，全球已超過3000萬人施做，而且太空總署NASA、美軍海豹部隊也同意太空人、美軍可做近視雷射，除改善近視、遠視、散光，連老花也可一併矯正，手術時間短、安全性高。2017年推出的精雕七次元+近視雷射(Contoura Vision)，可大幅改善夜間眩光等問題，深受國內外眼科醫師、牙科醫師、醫美整形醫師、運動員及各行業民眾認可，新型的SMILE全飛秒近視雷射(SMall Incision Lenticule Extraction，微創角膜透鏡萃取)，其2-4mm像筆尖般大小的微創截口，更可降低術後乾眼機率及不適感，全球也已超過200萬眼施作。

王俊琪補充，近視矯正方式雖然很多，但民眾在接受近視治療時，應經過縝密且完善的檢查，同時選擇優良有信譽的醫療院所才是恢復視力清晰的不二法門。在近視問題獲得改善後，民眾仍需持續維持良好的用眼習慣與生活作息，每半年定期檢查一次眼睛，避免相關眼睛疾病的威脅。

(中時電子報)