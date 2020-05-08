手搖控準備好，超夯網紅飲品店現蹤「美食一級戰區」台南，不只店內五顏六色的繽紛感，也利用天然食材來變化飲品和珍珠顏色當賣點，其中2款獨角獸系列夢幻商品更是掀起高討論度，讓網美拍到欲罷不能。
防疫期間無法出國度假，但喝飲料也能有渡假感，從珍珠到茶飲，馬卡龍色彩般的粉嫩色彩滋味，有濃濃的島國風情，拿在手上讓許多女孩們眼中開始冒出粉紅泡泡。
業者表示，卡特CACTEA陽光島茶主打產地直送，以澎湖仙人掌新鮮食材作為基底，搭配水果天然的鮮豔色彩，並融入台灣在地茶葉與果物，搶攻手搖癮及冰品市場。
業者指出，2款獨角獸系列夢幻商品，以澎湖直送仙人掌紅色果實為原汁製作及稀有藍藻粉調和而成，清新藍、甜美粉絕美配色，包括「仙人掌藍藻布蕾莓果奶昔」奶昔柔順又帶有冰沙口感、層次豐富，「仙人掌藍藻霜淇淋」酸甜滋味，濃郁又不甜膩。
此外，即日起至8月31日至卡特門市購買「獨角獸系列」任選2項，就有機會獲得仙女色系的紮染包款「LV ESCALE POCHETTE KIRIGAM」。
(中時 )
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