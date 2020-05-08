新冠肺炎延燒，導致民眾恐慌，造成兩次「衛生紙之亂」，其中原本就很熱門的好市多科克蘭衛生紙更成為秒殺對象，就有網友不解詢問，為何衛生紙種類眾多，大家偏要去搶好市多的衛生紙，吸引許多鄉民解答，其中2個優點鄉民更是直呼其他廠牌根本沒得比。
網友在PTT八卦版詢問「為何一定要買Costco的衛生紙？是比較好用還是比較便宜？竟然還要限購，衛生紙也有分階層嗎？」，表示自己實在無法理解大家都一定要搶好市多衛生紙的心態。
文章PO出後吸引許多人回答，其中不外乎圍繞兩大優點：「三層超好用，不用擔心擦屁股破掉」、「好市多便宜啊」、「很厚，不像現在其他衛生紙有夠薄」、「很厚就算了，還能沖馬桶」、「就是便宜，用不滿意還能退貨」，但也有人持反對意見：「棉絮超多的...」、「三層沒想像中好用」、「五月花厚衛生紙屌打，但貴很多」。
文章來源：[問卦] 為何一定要買扣死扣的衛生紙呢？
(中時電子報)
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