波隆那書展今年因新冠肺炎疫情取消，但不少活動轉往網路持續進行，包含得獎者訪問，如今年以《小輓》獲波隆那書展拉加茲童書獎青年漫畫類首獎的漫畫家阿尼默，便受拉加茲獎評審之邀，在線上大談《小輓》創作歷程。

波隆那書展於台灣6日晚間釋出訪談影片，拉加茲獎評審之一瓦拉(Emilio Varrà)與阿尼默線上隔空對談，在影片最初，他首先讚美阿尼默的《小輓》非常特別，形式非傳統漫畫，也不僅限青年閱讀，接著便請阿尼默分享《小輓》敘說甚麼樣的故事，並於何時創作。

阿尼默表示，每個人都有屬於自己的故事，在《小輓》中的3篇故事源自於自身經歷及一些想像出的故事，「主題都圍繞在逝去與死亡，但我不是直接描繪死亡本身，而是生者如何去看待、學習、面對死亡。」3篇故事在生命中反覆出現超過10年，每一次出現都像是種練習，讓阿尼默構思如何呈現，歷時3年才將其創作完成。

《小輓》為阿尼默去年出版的首本個人漫畫集，過去他的作品多為插畫，散見於各報副刊或書籍，曾以插畫作品〈我曾是棵樹，早已是本書〉入選波隆那插畫展。首次創作漫畫是在2007年，收錄在《台北咖啡》中的短篇漫畫〈四十七歲的天空〉。

瓦拉描述，在看見《小輓》時，會首先注意到美麗的圖像，在閱讀也能發現漫畫獨特的節奏、圖像分格的設計，以及全書幾近無對白的方式。阿尼默回應，圖像本身有自己的語言，像是會自己說話，希望自己作為故事與讀者間的橋樑，讓故事於每個讀者心中長出不一樣的模樣。

阿尼默回憶，過去都在白天繪製單幅創作，但逐漸的，本是晚上休閒時光所畫的漫畫，卻一點一點佔據了全天的時間，「變成另一種像地獄般的過程，雖然我講出有些負面的詞彙，但我還是覺得很幸福，有時候想說來休息一個星期好了，但過了2天又乖乖回去畫了，雖然痛苦但很幸福。」

此外，瓦拉也採訪了出版《小輓》的大塊文化董事長郝明義與副總編輯林怡君，請他們分享《小輓》幕後出版歷程，讓來自各國、今年無法參與波隆那書展的愛書人，能藉由網路分享知曉更多台灣創作。

(中時 )