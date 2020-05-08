出版日本最大漫畫週刊《少年JUMP》的集英社，日前因員工、編輯接連確診新冠肺炎，而不得不宣布延期出刊一星期，讓不少漫迷擔憂起與編輯接觸的漫畫家是否也有染疫危險。在《少年JUMP》連載熱門漫畫《航海王》的漫畫家尾田榮一郎，7日也因此發佈公開信，向漫迷報平安。

透過《航海王》官方推特，尾田榮一郎在公開信中表示，自己在疫情下依舊過著每日畫漫畫的日子，但也因創作過程採全程手繪，難以避免與助手、工作人員的群聚，只能盡量將工作人員降到最低，遠離感染風險。

負責製作《航海王》電視動畫劇的東映動畫，在4月底也因應疫情，宣布原定4月26日要播放的《航海王》第930話停播，且新集數回歸的日子遙遙無期。尾田榮一郎也於信中喊話，「動畫現在暫停播放，但幕後的準備工作仍在繼續。」

而為陪伴在家防疫的日本民眾，尾田榮一郎透露，《航海王》61 集漫畫正於 JUMP＋ 上開放免費線上閱讀，「漫畫雖然在食衣住行等日常事務上，發揮不了任何功能，但若能在你需要新鮮空氣時，以愚蠢的故事幫助你放鬆，我會很開心。」

尾田榮一郎的公開信除日文版本外，官方也釋出英文、法文版本的公開信，每封信上都附有《航海王》的角色插圖，描繪《航海王》的主角魯夫與爺爺卡普的逗趣互動。尾田榮一郎也於信末送上祝福，「打從內心的希望大家都能平安健康，不管是身體或是心靈。」

尾田榮一郎生於1975年，高中便曾以作品《WANTED!》入選手塚賞，曾擔任《神劍闖江湖》漫畫家和月伸宏的助手，自1997年開始連載《航海王》，連載至今，長年穩居日本漫畫銷售排行榜第一，在海外也極受歡迎。

(中時 )