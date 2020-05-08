亞洲區私人銀行指標性媒體《亞洲私人銀行家》(Asian Private Banker)頒發2019年「最佳私人銀行大獎」，國泰世華銀行於亞太區眾多銀行業者競逐中脫穎而出，以黑馬之姿勇奪「台灣最佳私人銀行(Best Private Bank-Taiwan Domestic)」大獎，打敗連續八年由外商銀行所獨攬之獎項。

國泰世華銀行繼2016年以來連續三年獲得《財資雜誌》(The Asset)私人銀行獎項後，再度登上國際性榮耀舞台，也是首獲此獎的台灣本地銀行。

源起於歐洲專為貴族富豪提供金融服務的私人銀行，發展多年皆由外商銀行獨領風騷。然不讓外銀專美於前，國泰世華銀行自2013年成立私人銀行部至今，瞄準具有高資產之客戶的多重需求，不僅有系統的培養專業服務團隊，更善用信託及投資等完整的金融服務，滿足私人銀行客戶在企業轉型與永續經營、家族資產傳承與管理及客製化資產配置等需要。

國泰世華私人銀行團隊執行長傅伯昇表示： 「私人銀行客戶往往對金融服務的需求較為多元，國泰世華私人銀行提供私銀客戶服務之優勢，除了因為擁有堅強的投資團隊，優於同業的信託業務能力，還有本行完善的全球佈局掌握多個市場脈動。不僅如此，專業之餘更有服務客戶的熱忱，因此國泰世華私人銀行資產管理規模的年複合成長率達20.34％，資產規模及客戶數皆迅速成長，這不僅反映出我們與客戶之間的良好關係，更是客戶對於我們的長期信賴的展現。」

攤開地圖，不難發現國泰世華銀行積極插旗亞太地區，設有多達67個海外據點，特別是東協十國更有九國設有服務據點，早已是不少台資企業或具有高資產之家族的跨境金融夥伴。面對去年及近日金管會頒布之境外資金匯回專法及財富管理新方案，國泰世華私人銀行團隊挾帶堅實的金控集團資源，透由團隊高度專業性與敏銳性，以台灣為據點靈活擬定全球資產配置戰略，成功提供具有高資產之客戶一站式專業金融服務。

也因此，國泰世華私人銀行團隊得以奪得台灣最佳私人銀行大獎，打破該獎項長年由外資銀行壟斷的局面，成為金融圈一大話題。

(旺報 )