汐止警分局汐止派出所日前接獲民眾報案，表示母親向家屬表達有自殺的念頭，汐止派出所員警獲報後立即趕赴現場，經了解後，才得知原來是高姓老婦人因中風長期臥病在床，近期又因老公與女兒相繼過世，心情相當低落，導致萌生自殺念頭，常有自言自語精神狀不穩定之情形，當天家屬查看老婦人狀況時，不慎遭老婦人咬傷，所幸只有輕微皮肉擦傷無大礙，但也讓家屬相當擔心老婦人的身心狀況，所以才打電話報警求助，員警也在現場不斷耐心安撫老婦人的情緒，但老婦人仍然情緒激動，員警、消防隊員及家屬不斷嘗試與老婦人溝通，終於順利讓老婦人高亢情緒趨緩下來，終於願意配合，但老婦人的精神狀況不穩定且有自傷之虞，有就醫的必要，最終也在員警及家屬的陪同下，將老婦人送往醫院治療，化解這場危機!員警也叮嚀家屬，這段時間老婦人歷經喪夫、喪女之痛，正是最需要家人陪伴的時候，也希望家屬能多陪伴老婦人，幫助她走出傷痛!

(中時 )