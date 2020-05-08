新北警土城分局清水派出所警員郭弘儀、陳政瑋及劉振輝日前協助一名迷失老翁返家，大中午張姓老翁(25年次)行駛電動車外出，未料在行駛途中電動車竟然沒電，老翁不知所措佇足許久，被熱心民眾發現，報案請求警方協助，警方得知老翁住處後，決定利用巡邏車載老翁及其電動車返家，讓老翁及路過民眾頻頻稱讚警察的熱心。

109年05月03日12時許土城分局清水所接獲民眾報案，稱有一名年長者在土城區金城、裕民路口坐在電動車上一臉慌張，擔心可能是迷路，遂請警方到場協助。警員郭弘儀、陳政瑋立即趕赴現場，到場後在路口發現一名老翁坐在電動車上，十分驚慌，警方安撫老翁緊張情緒，耐心詢問其相關年籍資料，該名老翁表示忘記住家地址，也不知道該怎麼回家，加上電動車也沒電，害怕自己回不了家，所幸老翁有攜帶證件，順利讓警方得知其住處。由於當時天氣炎熱，員警擔心老翁身體不適，警方遂請巡邏車到場支援，先請老翁入車內休息後，再將沒電的電動車搬到後車廂，直接將老翁及其電動車載返家，沿路由其他員警騎機車於後方護送。

抵達老翁住處後，張翁相當感激警方協助，該住處社區的警衛人員表示因老翁獨自一人居住，家人偶爾會前來陪伴老翁，幸好有熱心民眾及員警協助，結束一場迷途驚魂記。

(中時 )