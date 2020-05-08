為維護三峽地區安全駕駛的交通環境，三峽警分局於今（7）日上午9時至11時規劃警力4名，聯合台北監理所共同在三峽北大特區學成路、大學路口實施稽查勤務，執行各項重大交通違規之取締，並由監理單位派員現場針對汽、機車改裝燈光、排氣管製造噪音及變更車輛部分現場認定，本次共稽查機車51輛次，告發無照駕駛共2件，變更LED頭燈共5件。

依「噪音管制法」第28條規定，經檢驗不符合管制標準者，可處車輛所有人或使用人1,800元以上3,600元以下罰鍰，並通知限期改善；另同時可能觸犯「道路交通管理處罰條例」第16條規定，汽車除頭燈外之燈光、雨刮、喇叭、照後鏡、排氣管、消音器設備不全或損壞不予修復，或擅自增、減、變更原有規格致影響行車安全，可處所有人900元以上1,800元以下罰鍰；同法第43條規定，汽車拆除消音器，或以其他方式造成噪音，可處6,000元以上24,000元以下罰鍰。

三峽警分局將持續執行本項勤務作為，呼籲車友注意安全且不影響他人通行的使用交通工具，是優質的行為，也是大家共同努力的目標，警察、監理機關的稽查取締，絕對不是惟一的手段，期待全民建立共識。

(中時 )