小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（8日）新聞重點。

【1】防疫新生活 研議分階段放寬

行政院長蘇貞昌昨在行政院會指示，新冠肺炎疫情穩定，各部會可加速研擬分階段放寬方案，像餐飲、藝文展演與戶外集會等，可開放讓人民再多一點生活自由度，讓國人及百工百業能更加快腳步恢復常態化的生活。

【2】體諒艱苦人 侯籲直接發現金

中央擴大紓困方案朝令夕改，改口一張身分證即可申請，其餘交由政府查證，但衛福部查證系統不穩，地方憂「三天查證、五天發放」有困難。新北市長侯友宜7日表示，「艱苦人」不能再等，只帶1張身分證也要收，別讓民眾再跑來跑去，發放現金或是匯款入戶最便民。

【3】李對宋痛心 風災後下令凍省

繼15年前，被譽為「外交才子」的前監察院長錢復，出版《錢復回憶錄》（卷一、卷二）後，他的第三本回憶錄由天下文化在5月出版，前兩冊止於1988年初，第三冊《錢復回憶錄（1988～2005）：台灣政經變革的關鍵現場》，藉由他的觀察，讓我們更貼近、了解那些年台灣的關鍵轉變，本報獲得第一手獨家授權，節錄精彩片斷，以饗讀者。

【4】超前拚經濟 商總促兩岸解禁

台灣已經多日本土零確診，工商界呼籲政府要把注意力轉為振興經濟，商總理事長賴正鎰7日表示，政府拚經濟也要「超前部署」，要趕緊談判重啟邊境交流，尤其兩岸應先解禁，開放企業領導人可以恢復往來。前工商建研會理事長、福壽實業董事長洪堯昆也建議，大陸和日本都可以放在優先解禁的目標。

【5】李沐演《被害者》開竅 放棄學業專心表演

3歲新演員李沐在Netflix華語影集《誰是被害者》飾演張孝全的女兒「江曉孟」，一夕暴紅的她，被譽為是今年戲劇圈最強怪物新人。許多人看完這部戲，對她演技讚許有加，驚呼：「江曉孟是哪裡冒出來演員？」李沐7日笑說自己不是突然冒出來，算是「踏實的走路」、慢慢發芽才被看見。

(中時電子報)