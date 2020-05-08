新冠疫情全球作亂，在大家「不出門保平安」的現況下，重創台灣零售業。對此，經濟部祭出「零售業上架電商服務推動計畫」，號召電商平台提供優惠方案，吸引零售業加入電商一族轉戰網路，希望透過「無接觸銷售」方式，幫助零售業挺過疫情，進一步開創銷售新模式。目前已有樂天市場、Yahoo奇摩共33家電商平台，已通過核准參與該計畫，每個電商都搬出滿滿優惠招攬零售業，引爆一場零售轉戰電商的新經濟浪潮！

而根據經濟部4月29日發布的最新數據顯示，台灣3月分受到新冠肺炎疫情影響，民眾減少外出購物，首當其衝就是零售業，年營業額大減3.4%。其他受損產業別包括百貨業、綜合零售業、服飾零售業、家用器具用品業等。相反的，因疫情而受惠的產業則包括超市量販業、便利商店、電子購物及郵購業以及網路銷售業等。

此項「零售業上架電商服務推動計畫」在4月初啟動；首先針對電商平台設下門檻，例如業者必須是設立三年以上，且資本總額需超過台幣500萬元的公司，藉此幫零售業「提前篩選」合適的電商平台。4月10日首波公告已獲核准的電商平台有16家，包括樂天市場、東森得易購、雅虎資訊、愛合購、網路家庭、樂購蝦皮等等。第二波獲核准的平台業者於4月27日公布，包括旺旺電子商務、松果購物、神腦、富邦媒體科技等17家。

目前各大電商平台都提供超商取貨的服務，零售業者不必擔心商品上架後的物流問題。（圖／本刊資料照）

政府大放送 每家補助10萬

經濟部4月1日推出的「零售業上架電商服務推動計畫」，簡單來講，就是編列總經費1億元，提供每家零售業10萬元的補助金額，協助把商品上架到電商平台完成轉型，預計補助1,000家零售業。此計畫設有一些門檻，例如零售業者必須是合法登記且有實體店面營運、零售業與電商平台須簽訂3至6個月的合約，並上架10項以上商品，才可享有補助。

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(中時電子報)