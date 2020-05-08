羅志祥日前和周揚青宣告分手後，就被女方踢爆私下荒淫性生活，這段期間羅志祥幾乎神隱，僅透過網路發文道歉兩次，稍早他凌晨突然PO文喊話「請等我回來」引起粉絲爆動，未料卻被網友發現周揚青竟用分身帳號按讚，也讓網路瘋傳兩個人即將復合的傳聞。

羅志祥回應網友貼文。(圖/圈內一把手微博)

昨天有羅志祥鐵粉製作支持他的影片，並寫道：「你不一定逆風翻盤，但請一定向陽而生」，竟意外釣出羅志祥回應「謝謝妳 請等我回來」，短短一小時就吸引上萬網友按讚，不過最令人意外的則是友網友發現，周揚青竟用小號對這篇留言按讚，不過不久後又火速收回，似乎不想讓外界大作文章，但這也讓外界好奇兩人是否已經感情回溫，也讓復合傳聞再度甚囂塵上。

如今神隱多日的羅志祥，傳出將在母親節前後現身道歉，並且可能比照當年「陳冠希模式」處理，此外羅志祥在記者會結束後，可能會神隱一段時間，但此說法目前並未獲得證實。

(中時電子報)