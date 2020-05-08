酒量不好就不要逞強狂喝，否則可能被戴綠帽了都不知道。近日微博瘋傳一則尋人影片，原來是大陸西安一名網友在吃烤肉的時候，赫然發現隔壁桌一行3人奇怪舉動，直覺根本就是「綠光現場」，趕緊將過程拍下來，希望醉倒的男子酒醒後能看到。

網友在微博中寫道，「那個誰，昨天你在張鵬烤肉被你兄弟灌醉了，然後…然後你兄弟向你女朋友表白了，這是一個悲傷的故事，希望你酒醒後能看到。」從畫面中可以看到，灰衣男禁不起朋友頻頻灌酒，最後倒頭後仰；旁邊的白衣女友一開始貼心幫忙扶住頭，下秒卻出現戲劇化的發展。

坐在灰衣男對面的友人開始對白衣女情話綿綿，接著竟牽起對方的手、摸摸額頭，把女方逗得心花怒放，最後甚至將人拉過來親吻，右手還抵住白衣女的頭；值得關注的是，白衣女的左手仍扶著男友的臉頰，卻邊與友人接吻，這畫面實在太衝擊。

貼文一出引起熱議，許多網友紛紛留言「知道練酒量的重要性了吧」、「呃我酒量不錯，但就是沒女朋友啊」、「真狗血呀」、「太真實了」、「搞不好是兄妹也說不定」。

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(中時電子報)