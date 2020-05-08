內湖住宅加蓋屋火警 疑翻倒精油蠟燭釀災1嗆傷 07:492020/05/08 中時 胡欣男 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市凌晨住宅火警，救出1人嗆傷送醫。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 警消迅速撲滅火勢。（民眾提供） 台北市消防局凌晨4時許獲報，內湖區成功路3段的頂樓加蓋套房起火，擔心民眾睡夢中逃生不及，大批警消前往搶救，火勢在4時30分左右完全撲滅，其中1名女住戶有吸入性嗆傷，送內湖三總急救，暫無生命危險。 警消表示，火災現場係5層樓建築物，鐵皮頂加1層於頂加起火，住宅用途，燒損家具裝潢，財損約3000元，燃燒面積約10平方公尺。 據了解，起火的頂加住戶並未受傷，他告訴消防員，起床不慎翻倒床頭的精油蠟燭，引發火警，他趕緊逃生報案。消防局則說，火災原因尚待調查釐清。 (中時 ) #火警 #台北市 #內湖 #頂加 #套房 #嗆傷 #消防局 #警消 #精油蠟燭 #三總 #嗆傷 #消防局 #警消 #火警 #精油 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北市消防局稽查商旅 落實場所消防安全 18:362020/05/04 社會 男人小狗與5駱駝齊墜陡坡 警消折騰4小時救援成功 19:112020/05/04 國際 新北消防策略 建構三安城市 04:102020/05/05 地方新聞 與丈夫口角爬上水塔要跳下 警千鈞一髮「抱緊」處理 13:332020/05/05 社會 名醫賴文德住家5死火警 家屬重回傷心地招魂 16:312020/05/05 社會 京華城百貨拆除工程引火警 警消灌救無人受傷 17:002020/05/05 社會 京華城百貨拆除工程引火警 警消灌救無人受傷 18:492020/05/05 社會 與練台生太好？錢櫃遲遲未扣壓 藍綠齊轟柯文哲 10:052020/05/06 政治 教師會幹部公假花公帑付代課費 北市教育局長挨告圖利 11:292020/05/06 社會 台北市主委選舉互控 卓榮泰震怒：成立調查小組調查 14:412020/05/06 政治 社會熱門新聞 獨》扯！紀德艦輪機長與女士官酒後艦上大玩「四腳獸」 - 社會 女大生久旱甘霖猛搖槳 男友喊卡急噴黃金萬兩 - 社會 獨家》海軍醜聞！飛彈巡防艦長涉撿屍女官摩鐵性侵 - 社會 機車手把勾包包害董娘慘摔 婦遭求償160萬 - 社會 內湖住宅加蓋屋火警 疑翻倒精油蠟燭釀災1嗆傷 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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