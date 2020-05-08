警消迅速撲滅火勢。（民眾提供）

台北市消防局凌晨4時許獲報，內湖區成功路3段的頂樓加蓋套房起火，擔心民眾睡夢中逃生不及，大批警消前往搶救，火勢在4時30分左右完全撲滅，其中1名女住戶有吸入性嗆傷，送內湖三總急救，暫無生命危險。

警消表示，火災現場係5層樓建築物，鐵皮頂加1層於頂加起火，住宅用途，燒損家具裝潢，財損約3000元，燃燒面積約10平方公尺。

據了解，起火的頂加住戶並未受傷，他告訴消防員，起床不慎翻倒床頭的精油蠟燭，引發火警，他趕緊逃生報案。消防局則說，火災原因尚待調查釐清。

(中時 )