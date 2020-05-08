國揚(2505)、工信工程(5521)及和桐(1714)等上市櫃公司共同持有的「大南港」標售案，昨日由富邦人壽以282.87億元得標，每坪土地價逾375萬元，刷新南港土地單價新高。

瑞普國際不動產估價師事務所所長吳紘緒表示，南港是台北市政府規劃的東區門戶，除了目前有25萬坪的商辦、廠辦等辦公空間之外，未來六年即將會有超過33萬坪的新增供給，尤其本案坐落的玉成段就佔了16萬坪，將近一半，而且全為壽險業、知名建商，競爭勢必相當激烈。目前台北市大面積、產權完整土地一地難求，這塊基地面積廣達7,514坪，是台北市歷來面積最大的標售案，必然是受到財力雄厚的投資人關注。

南港是近年台北市重大建設最多的區域，加上區域內有許多大面積的國有地與工業土地可供開發，吸引許多指標建商與壽險公司搶進，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，大南港土地這次以282.87億元標脫，富邦人壽以每坪375萬元取得，刷新南港的新地價，標售結果也讓市場眼睛一亮，尤其是在近期疫情、股災等市場動盪之下，標售結果可視為房地產的風向球，也為當前的局勢下帶了新的風向。

普華國際不動產公司總經理田揚名指出，大南港案得標人為富邦人壽，也證明在低利環境下，面對全球疫情衍生之各項經濟衝擊，精華地段不動產釋出成為各界焦點，尤其可塑性極高之大面積土地在商用不動產市場對企業總部或長期投資需求下，成為市場資金競逐之優質標的。

(時報資訊)