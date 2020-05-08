信義房屋(9940)今年除了預計招募2000位新人，並自二月起增加線上教育訓練使用量及直播教學，提供專業即時的教育訓練。

信義房屋人資部執行協理張旭表示，新人入職後，信義房屋提供完整教育訓練，即時面對新冠肺炎疫情衝擊，教學也不受影響，目前將原本每班可達60人的教育訓練減少為每班最多20位，並且保持1.5公尺以上距離，更動員內部講師，將新人實體課程拍攝成影片供線上觀看，另外更有效應用直播教學課程，利用線上對話來達到分組討論及互動之效。

準畢業生即將踏出校園都會對未來感到徬徨無助，信義房屋因此舉辦線上「解茫咖啡館」活動，以票選「解茫咖啡金句」的方式找出新鮮人的求職憂慮，再提出解決方案。

解茫咖啡金句經過15天的票選後，以「我年輕，需要指點，但不需要指指點點」獲得最多人喜愛，許多網友認為，畢業前夕真正需要的是有經驗的指引而不是其他人的指指點點，排名其後的則為「我也想低調，但薪水不允許」、「衝到讓你看不到我的車尾燈」。張旭表示，針對前三名的解茫咖啡金句可以發現，年輕人需要經驗指引、期待好的薪資、能力有展現的機會。

(時報資訊)