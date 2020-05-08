金管會公布國銀對中小企業放款最新情況，截至2020年3月底，國銀對中小企業放款餘額達7兆元，月增達799.16億元、年增高達5661億元，帶動首季國銀對中小企業新增放款已突破千億關卡、達1056.61億元。

觀察今年國銀對中小企業放款概況，1月因適逢春節，部分中小企業考量資金需求較少，為節省年假期間利息開支而提前還款，使1月新增放款月減89.53億元。不過，隨著恢復營運後資金需求增加，2月新增放款月增346.98億元，3月更月增達799.16億元。

對於今年首季國銀對中小企業新增放款已達1056.61億元，已達去年目標2700億元的39.13％，銀行局副局長莊琇媛認為，應是中小企業3月時已發現疫情對營運造成衝擊，預見將有營運及其他資金需求，帶動借款增加所致。

金管會表示，截至3月底，中小企業放款餘額占全體企業放款餘額62.66％、占民營企業放款餘額65.22％，均月增0.18個百分點。中小企業放款平均逾放率0.4％，月增0.01個百分點。

至於今年首季對中小企業新增放款較多的前3強國銀，依序為合庫銀增加179.4億元、永豐銀增加162.49億元、一銀增加117.94億元。若以增加幅度觀察，前3強國銀則依序為遠銀、花旗、王道銀行。

金管會在每年3～4月舉辦的國銀總經理業務聯繫會議中，訂定對中小企業全年新增放款目標。2017～2019年分別新增3670億元、3355億元、4599億元，分別超標52.92％、24.28％、70.34％，其中去年新增金額創下歷年次高。

今年國銀對中小企業新增放款的目標金額尚未出爐，莊琇媛表示，原先預訂目標為與去年相同的新增2700億元，但各部會因應疫情，於3月16日公布中小企業紓困方案，考量經濟成長、紓困目標等因素，預期今年新增放款目標將高於去年。

(時報資訊)