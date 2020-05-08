經營85度C的美食-KY（2723）2020年首季營運面對新冠肺炎重創中、美2大市場衝擊，但在成本費用樽節得宜下，歸屬母公司稅後淨利0.65億元、每股盈餘（EPS）0.36元，雖雙創5年半低點，但本業及整體營運仍維持獲利，表現均優於市場預期。

面對疫情造成的不確定性，今年全球餐飲業者對景氣展望普遍保守，且上半年獲利具相當挑戰。法人認為，美食首季營運維持獲利、表現優於預期，現金流量維持穩健，由於營運體質相對出色，看好下半年及明年疫情後的營運回溫，可望帶動獲利能力復甦。

美食公布2020年合併營收47.01億元，季減18.27％、年減17.61％，創5年半低點。毛利率59.32％，與去年第四季59.51％及同期59.98％相當，創下同期次高，惟營益率3.24％，低於去年第四季7.93％及同期7.79％，亦創5年半低點。

受營收規模顯著下滑影響，美食2020年首季歸屬母公司稅後淨利0.65億元，季減59.53％、年減79.33％，每股盈餘（EPS）0.36元，雙創5年半以來低點。但本業及整體營運仍維持獲利，表現明顯優於市場預期。

法人指出，由於新冠肺炎疫情接連衝擊中國大陸及美國市場，美食首季營收出現雙位數「雙降」，原預期營運可能出現虧損。但受惠營業成本控制得宜，且費用樽節優於預期、年減12％，使營益率維持3％以上，本業及整體營運仍維持獲利。

美食亦公布2020年4月自結合併營收14.11億元，月減5.03％、年減26.18％。累計1～4月合併營收61.14億元，年減19.81％，仍雙創近6年同期低點。以功能性貨幣計算，4月合併營收為年減20.14％，1～4月為年減14.61％。

美食指出，中國大陸受惠同店營收表現回升，4月營收月增3％、年減幅持續收斂。85度C與與微信支付合作，推出會員限定蛋糕優惠，除回饋抗疫期間相對穩定的會員消費，也盼由會員帶動整體業績回溫。

美國市場方面，為配合防疫政策，4月85度C超過3成門市暫停營業，其餘門市則縮短營業時間、移除內用座位，致使4月營收較去年同期大幅減少。儘管無法預測復甦進度，但近期傳將有條件開放部分商業活動，對於美國民眾盡快恢復正常生活審慎樂觀看待。

(時報資訊)