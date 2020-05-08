行政院長蘇貞昌7日召開「救急救窮 前進振興」記者會，宣布簡化無保勞工與農漁民紓困手續，並親自說明申請流程。對於近來紓困救急救窮措施造成的紛擾，蘇貞昌親自向國人同胞致歉，並對第一線辛苦工作同仁表示歉意與謝意。

蘇貞昌表示，4日宣布紓困救急救窮措施，但因細節思慮不夠完整、基層工作同仁尚未完全吸收，以致民眾不滿意、承辦人員挨罵，對於衍生困擾向國人致歉，向所有幫忙的承辦同仁表示感謝。他表示，因為講得不夠清楚、做得不夠好，就要馬上檢討、做到最好。

蘇貞昌親自解說簡化後的申請程序，指出只要攜帶身分證、簽具切結書即受理，無法提供相關證明者只要簽具切結書即受理，後續由政府代為查詢相關證明資料，強調救急救窮措施是「快速收件、中央審核、基層免責」，在6月底前均受理申辦，沒有名額限制。

蘇貞昌指出，資料齊全者約3～5個工作天就可入帳，資料不全的民眾則約2周可入帳。有帳戶、農保且相關資料完整的農民，不必至農會申辦、即可直接入帳。有農保但無帳戶、無農保但實際耕作者、漁會甲類會員的漁民，需至農漁會櫃檯申請、約2周審核入帳。

(時報資訊)