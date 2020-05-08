宏遠證（6015）7日晚間召開重訊記者會，宣布董事會通過擬以3500萬元收購小型專業經紀商光隆證券，取得營業權利及相關資產設備。此案尚待提請股東會表決通過、再向金管會申請取得核准，目前暫訂2021年2月17日為受讓基準日。

光隆證1989年成立開業，為花蓮地區首家券商，以證券及期貨交易輔助業務為主要營業項目，目前實收資本額2億元、僅有1處據點，共有8位營業員、19位後勤員工，總開戶數約3.9萬戶、實際交易戶數約2200多戶。

宏遠證發言人廖宏彬表示，光隆證經營型態單純且獲利表現佳，近3年平均稅後淨利達3008萬元。此次光隆證決議受讓營運，主因經營階層年事已高，且就近年券商營業讓與案平均併購價約3.6倍相比，此次交易僅約1.61倍、價格相當合理。

廖宏彬指出，花蓮地區具客戶折讓率低、交易餘額偏高優勢，光隆證現有據點未來將成為宏遠證花蓮分公司，將全台營業據點擴增至10處、並首度插旗花東地區，有助於提升經紀業務獲利規模及成長動能，預期投資成本約1.5～2年便可回收。

受新冠肺炎疫情造成全球資本市場波動加劇影響，宏遠證2020年1～4月自結稅後虧損0.96億元、每股虧損0.28元。不過，隨著金融市場狀況回穩，4月自結稅後淨利1.7億元、每股盈餘（EPS）0.51元，表現已恢復原有水準。

(時報資訊)