據媒體報導，藍營內部針對罷韓做民調，結果有約5成2的市民願意出門投票，已遠超過25％投票率的罷免成立門檻，國民黨對此結果嚇壞了！然而，有韓黑表示，就算罷韓支持度很高，但因受到疫情的影響，海外台灣人真的很難回去投票，因此該韓黑網友坦言沒有看好投票結果。

該名支持罷韓的網友在罷韓粉專《公民割草行動》發文表示，這次總統大選因為亡國感使然很多海外的台灣人特別買機票回家投票。然而你們也看到即使蔡大勝韓，可是韓仍得550萬票，高過上次朱立倫的票！

該網友更強調，加上疫情影響，即使想從海外回去，首先是很多班機都已經不飛，轉機就更不用想了，又或者價格高昂。再來是，如果真的有錢到這種地步，還有時間問題，需要在台灣隔離14天，然後回海外又要隔離14天。

該網友直言，想工作人士要請14-28天假真的難度很高。如果不是學期期間，學生也許可以，但學生多半還是比較窮苦一點的。所以要仰賴海外的票數幾乎是不可能。要達到總統大選高雄市的選舉票數真的不可能。

網友留言。（摘自公民割草行動臉書網頁）

底下網友也紛紛表示，「認同，其實國民黨內部對罷韓的看法也差不多，應該最終會平安渡過，我自已是覺得，過不過都很正常，畢竟，要動員這麼多人在疫情期間大排長龍的去投票，有一定的難度，只能說，高雄加油」、「一定要出來投票才是真的」！

(中時電子報)