新冠肺炎疫情遍及全球，各國封城動作，已經讓不少民眾都悶壞了，俄羅斯西部的一處城市，最近出現一幕令人臉紅心跳的畫面，有兩台機車在大馬路上趴趴走，其中分坐在這兩台機車後座的女子，上半身穿衣服、戴口罩防疫，下半身卻只穿一件「小丁」，大曬渾圓屁股蛋給路人看，騎著騎著還一度把上衣脫掉，最後引發當地警方關切，執法部門考慮要以「輕微流氓行為」進行處罰。

根據《The Sun》等外媒報導，位在俄羅斯西部，楚瓦什(Chuvashia)共和國首府切博克薩雷市(Cheboksary)，最近因為新冠肺炎疫情，當地政府實施「社交隔離」原則，禁止人民無正當理由外出趴趴走，結果這兩名光著屁股的辣妹與載著她們的男士，誇張的舉動引起警方注意。

但這4位被警方鎖定的男女表示，他們外出騎車兜風，是希望從新冠肺炎的封鎖中，跑出來透透氣；其中一名光屁股辣妹更表示，他們很遵守交通規則，安全帽下也戴了口罩，所以不怕被傳染。

而當地警方表示，目前已鎖定這4位男女身分，負責騎車的男子們，會以駕駛「未登記車輛」而被罰款；至於兩位穿著火辣小丁的光屁股正妹，警察考慮以「輕微流氓行為」處罰她們。

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(中時電子報)