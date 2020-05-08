《業績-生醫》科妍首季EPS0.63元 08:012020/05/08 時報資訊 郭鴻慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 科妍(1786)首季財報出爐，營收為1億981萬4千元，毛利7925萬元，毛利率72%，淨利新台幣3632萬元，淨利率33%，EPS為0.63元。科妍指出，營收因受新型冠狀肺炎影響，僅較去年同期小幅成長5%，但受惠於產品銷售組合持續優化，因此毛利成長16%，本期淨利成長22%。 第二季為傳統營收淡季，科妍年4月份營收為2856萬元，年增24%，科妍指出，營收持續隨一針劑型關節腔注射劑進入台灣健保給付體系、防沾黏產品及各國簽約客戶銷售放量、新型冠狀肺炎疫情改善而持續開高。 (時報資訊) #科妍 #首季營收 #EPS #淨利 #4月營收 也許您會感興趣 推薦閱讀 觀念平台－解讀資本市場評價 金融控股公司經營成果 04:102020/05/04 產業特刊 高雄飯店推外帶餐飲 拚業績 04:102020/05/04 產業．科技 15檔迎母親節商機 業績嗨 04:102020/05/04 證券．權證 15檔首季EPS勝去年同期 買盤挺 04:102020/05/04 證券．權證 營業費用大幅拉高 明泰Q1每股淨損0.24元 04:102020/05/04 證券．權證 快速病毒掃瞄機吸睛 大江Q2營運看漲 04:102020/05/04 證券．權證 人潮回流 百貨股營運添動能 04:102020/05/04 證券．權證 台灣權王－5G帶動 瑞昱穩懋營運喊衝 04:102020/05/04 證券．權證 各擁題材 光寶科矽創看俏 04:102020/05/04 證券．權證 《業績-電腦設備》新普科Q1EPS創同期高 Q2業績拚更好 17:392020/05/06 財經 財經熱門新聞 油價苦日子終結？哇…明年價格很嚇人 - 財經 空頭死光…又有散戶畢業了！專家曝這天是關鍵 - 財經 失業慘爆…美股越噴！專家1句曝散戶心魔 - 財經 勞工紓困貸款「找對銀行辦最快」 3張表格告訴你訣竅 - 財經 決戰死敵 台積電5奈米遭搶單？真相竟是… - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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