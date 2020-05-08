科妍(1786)首季財報出爐，營收為1億981萬4千元，毛利7925萬元，毛利率72%，淨利新台幣3632萬元，淨利率33%，EPS為0.63元。科妍指出，營收因受新型冠狀肺炎影響，僅較去年同期小幅成長5%，但受惠於產品銷售組合持續優化，因此毛利成長16%，本期淨利成長22%。

第二季為傳統營收淡季，科妍年4月份營收為2856萬元，年增24%，科妍指出，營收持續隨一針劑型關節腔注射劑進入台灣健保給付體系、防沾黏產品及各國簽約客戶銷售放量、新型冠狀肺炎疫情改善而持續開高。

(時報資訊)