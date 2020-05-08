距離蔡英文總統520就職演說還有十多天，不少兩岸學者近期都開始對兩岸關係做風險預測，較有意思的是「大陸願意和民進黨談判嗎？」再度掀起討論。前國民黨立委華加志接受港媒專訪表示，台灣5月份面臨「三道關卡」，將影響兩岸關係。

華加志近期接受港媒《中評社》專訪時，就5月份將在18日舉行的世界衛生大會（WHA）、20日的蔡英文就職演說，21日、22日大陸召開「兩會」的3個大事件，是否會對兩岸造成衝擊，做出回應。

他認為，這當中蔡英文520就職演說很重要，若蔡英文太硬，「大陸就會開始圍堵，台灣經濟面臨出不去也進不來局面，絕對會走下坡，再來就是武力的威脅」。就職演說大陸也一定會聽其言、觀其行。蔡英文當過陸委會主委不可能不知道，其幕僚肯定也會評估。

對於「大陸會願意和民進黨坐下來談？」華加志認為，「談判是絕對不可能，但蔡英文520演說對兩岸策略做法若出現比較緩和態度，大陸可能會有方向改變的念頭」。

(中時電子報)