針對民間司改會推動陪審制，今發動民團包圍立法院抗議，檢改團體「劍青檢改」8日二度發表聲明，呼籲司改會向國人澄清陪審制無法解決殺警無罪問題，要求司改會應就有無與司法院進行密室協商，涉嫌違反《遊說法》情事，提出說明，並籲請司法院日後與民團間修法草案之「協商」，均應依《遊說法》辦理，以免形成密室協商，誤觸法網。

劍青檢改表示，司改會趁殺警無罪民怨洶湧之時，糾眾上街搏版面，不幫忙澄清刑法缺陷問題，卻帶風向要人民陪審，行為就是「利用民憤偷渡陪審」無異，但司改會昨竟發聲明「是媒體不當連結」，卸責給媒體，絲毫不反省自己渾水摸魚、引導眾怒、趁亂偷渡陪審的誤導式作法。

劍青檢改指出，司改會對於去年初進入司法院協商陪審制法案，是否涉嫌違反《遊說法》情事，迄今含混回應。但今年4月23日，司改會董事長林永頌在立法院的公聽會上自爆司改會曾在去年1月間與司法院私下協商，早已達成參審、陪審兩制併行的「共識」，並研擬了完整條文，顯見當初「協商」遠非一般民間團體的禮貌性拜會、陳情或反映意見而已，確有須受《遊說法》約束與規範必要。

因此劍青檢改質疑，司改會在與司法院達成陪審參審併存的「共識」前，是否有辦理登記？另外，依《遊說法》第17條規定，民間團體應將使用於遊說司法院之財務收支情形編列報表，司改會是否有依照法令申報？如果均未依法登記與申報，內政部應依《遊說法》第22、24條，予以裁罰。

劍青檢改批評司改會事前毫不避諱的與司法院私下密室協商，事後在國會殿堂又對司法院痛罵違反密室協商約定，請司法院公開向國人清楚說明，司改會究竟有無依《遊說法》進行登記、申報，且除了本案，究竟還跟司改會私下協商、交換了什麼其他的重大司法政策？

(中時 )