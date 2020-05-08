記憶體品牌廠創見(2451)第一季毛利率逆增，獲利穩健，單季稅後淨利4.64億元，季增17.23%且年增26.2%，每股盈餘為1.08元。

創見資訊董事會通過2020年第一季財報，第一季營收32.2億元，季減2%、年減12.5%；因記憶體價格上漲，毛利率達25.57%，年增6.48個百分點；稅後淨利4.64億元，每股盈餘為1.08元，優於去年第四季的0.92元也優於去年同期的0.85元。

今年第一季，雖總體情勢較為嚴峻，因創見早已於全球各地深耕布局，且生產及重要職能集中於台北總部和工廠，營運倖免於疫情波及。且因全球化早已建置完善的視訊會議系統，不因中斷出差影響與客戶的溝通效能。

展望未來，創見持續適當調整進貨頻率及庫存水位，並控管成本及毛利，降低原物料市場波動對企業的獲利衝擊。公司相信品牌長期扎實的經營，勢必能通過環境的考驗。

(時報資訊)