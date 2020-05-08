連鎖餐飲集團王品（2727）受新冠肺炎疫情重創中國大陸門市營運影響，2020年首季稅後虧損1.48億元、每股虧損1.98元，為4年來再度轉虧、雙創歷史次低。不過，隨著兩岸疫情漸趨平穩，集團對營運後市維持審慎樂觀、向上漸好看法，預期表現可望逐步好轉。

王品公布2020年首季合併營收29.63億元，季減22.04％、年減29.78％，創近8年低點。毛利率40.61％、營益率負8.72％雙創新低，本業營運4年來再轉虧。歸屬母公司稅後虧損1.48億元、每股虧損1.98元，亦為4年來再度轉虧、並雙創歷史次低。

觀察王品首季兩岸營運概況，台灣營收23.96億元，季增1.85％、年減0.07％，營業利益0.88億元，季減9.2％、年減13.93％。中國大陸營收5.66億元，季減60.85％、年減68.89％，營業虧損3.47億元，較去年第四季虧損109萬元、同期獲利9916萬元大幅惡化。

王品表示，首季營運顯著轉虧，主要受到新冠肺炎疫情衝擊，中國大陸因門市配合防疫延遲復工，彈性調整營業時間或延後開業，致使營運大幅虧損。台灣則因率先啟動高規格防疫的「安心專案」，獲得消費者信賴，整體營運狀況僅小幅衰退。

王品公布2020年4月自結合併營收8.64億元，月增13.3％、年減28.17％，雖仍處近9年同期低點，但已見止跌回升跡象。其中，台灣營收6.1億元，月減0.52％、年減15.12％。中國大陸營收2.5億元，月增達70.74％、仍年減47.66％。

累計王品2020年1～4月自結合併營收38.23億元，年減29.4％，續處近9年同期低點。其中，台灣營收30億元，年減4.87％，中國大陸營收8.2億元，仍年減達63.54％，但衰退幅度已較首季收斂。

王品表示，中國大陸隨著疫情漸進平穩，配合中央及地方政府、商場祭出多項措施加大推動消費力道，各地民眾出門消費信心和意願大增，帶動經濟復甦動能。甫結束的五一長假，王品中國大陸事業群表現優於整體平均，對後市維持審慎樂觀、向上漸好看法。

台灣方面，王品4月17日推出外送服務，至月底外送營收已突破1800萬元，使台灣即使先後面對春假國家級警示、敦睦艦隊疫情2波嚴峻考驗下，4月營收仍與3月近乎持平。在母親節聚餐效益帶動下，5月假日定位已達9成，民眾外出用餐意願逐漸回升。

法人指出，王品集團以「品牌優先、現金為王」策略面對疫情挑戰，首季3項現金資產部位高達30.94億元，確有雄厚實力因應疫情變局。隨著台灣連25天無新增本土病例，防疫總指揮官陳時中宣布考慮陸續解封5項活動，對王品和餐飲、旅遊業均將有正面效應。

(時報資訊)