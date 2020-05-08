導線架廠—長科*(6548)2020年4月合併營收為8.06億元，較上月成長3.8%，較去年同月成長8.4%。長科*董事長黃嘉能表示，目前第2季訂單很好，第2季會比第1季好；長科*亦擴大在台灣及大陸佈局，公司目標是3年後產值較今年倍增。

儘管馬來西亞子公司為配合當地主管機關防疫政策，致使工作天數略較正常水準減少，但受惠於台灣及大陸封裝公司訂單動能延續上月強勁，長科*4月合併營收8.06億元，較上月成長3.8%，較去年同月成長8.4%；累計1到4月合併營收為29.6億元，較去年同期合併營收成長2.1%。

考量到日本生產環境不利於導線架製造，OM的兩大股東─長科和SMM於2019年9月取得共識，同意OM終止導線架製造業務，並將原先OM高階導線架產品線轉由長科生產，而長科*董事會於上月決議將轉投資公司Ohkuchi Materials Co., Ltd.(OM)股權以4.9億日圓售予住友金屬礦山株式會社(Sumitomo Materials Co., Ltd.，SMM)，長科把OM股權賣回給SMM，之後亦將承接OM的機器設備、生產技術和專利權，預計年底前完成，除將日本設備帶回台灣，台灣廠區亦將設置蝕刻線，供應台灣及馬來西亞廠的需求。

看好QFN市場前景，長科*在台灣及蘇州擴建QFN產線，目前台灣一個月約300萬條需求，全球約1800萬條，長科*台灣及蘇州月產能約50萬條，預計兩地將各增加60萬條，目前新產能設備已經到位，希望年底能順利裝機完成。

大陸積極投資發展半導體產業，且大陸資本市場給予半導體廠的高本益比，長科*計畫在大陸設立新廠並整併蘇州廠，成立新公司，未來新公司將以供應大陸地區客戶為主，並透過大陸資本市場力量擴大在大陸地區市佔率，而台灣廠區及馬來西亞廠則負責大陸以外地區客戶，黃嘉能表示，希望3年後長科產值較今年倍增。

(時報資訊)