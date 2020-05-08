小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（8日）財經重點。

【1】存糧過冬 近百家配息歸零

上市櫃股利配發方針為台股5月的熱議話題，惟今年受到新冠肺炎疫情干擾，影響企業營運動能，以及下半年展望尚待觀察，導致部分公司股利政策急轉彎，目前已公布的個股中，共有友達、華航、裕隆、統一實等97家現金股利「歸零」。

【2】520強軋行情 「空頭不死、多頭不止」

5月20日總統就職日適逢台指期結算，增添政府護盤及拉抬力道的想像空間，7日台股本來落入平盤以下，盤中指數急拉，讓空頭措手不及，上演多頭強軋的軋空行情，其中熱映券資比一度觸及56％之後引發融券快速回補，本周股價上漲30.68％，名副其實的「空頭不死、多頭不止」。

【3】不畏疫情 17檔個股創高

台股在政府基金及國安基金等國家隊加持下，加權指數站上10,800點，距離年初波段新高12,197點仍有1,300多點的距離，然據統計，仍有寶齡富錦（1760）、緯穎（6669）及富邦媒（8454）等17檔個股因疫情受惠股，不但逆勢繳出亮麗營收及獲利成績，股價更挺升帶頭創下歷史新高。

【4】282.87億 富邦壽標下大南港

轟動不動產市場的「大南港土地」標售案7日登場，成功開出大紅盤，由富邦人壽以282.87億元，一舉擊敗新光人壽，成功得標，創下國內所有權土地標售史上的第二高價紀錄，僅次於京華城土地決標價的372億元。

【5】劉鶴、萊海澤下周通話 中美傳重啟貿易協商

美國揚言對中國處理疫情不力進行報復，使中美關稅戰煙硝再起。在此緊張時刻，兩國傳出重啟貿易協商的消息。消息人士透露，中國國務院副總理劉鶴與美國貿易代表萊海澤（Robert Lighthizer）將在下周進行通話，討論兩國貿易協議最新進度，或讓兩國摩擦降溫。

(中時電子報)