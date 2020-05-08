新冠肺炎肆虐全球，造成許多人死亡。一名在美國馬里蘭大學行銷學院讀書的賽姬（Saige Kratenstein），她的父親日前確診新冠肺炎，後因許多併發症而死亡；賽姬向教授提出延遲繳交作業的請求，不料卻遭到無情回應。此消息迅速在推特擴散，大家都非常憤怒，認為教授沒有同情心。

根據NBC報導，賽姬公布了教授回覆的無情郵件，內容提及，「試著準時交作業（try to get it done on time）那會更好，我希望所有學生保持一致，畢竟也有許多人處境艱難；專心寫報告，跟上進度，可能可以讓妳分開注意力，不會想太多。」

對此賽姬感到相當受傷，她難過地說，「正如他說的那樣，每個人都在經歷艱難的時刻，可是，我剛剛失去父親呀，但我沒有打算繼續跟教授爭辯下去。」推文一出，許多人紛紛轉發聲援，希望校方可以重視，也留言「拜託失去摯愛真的心很痛」、「教授真的不近人情」。

而校方發言人則表示，已提供住宿與心理、情感健康支持的服務，同時也幫忙學生協調關於作業延期方面事宜。至於該名被點名的教授，到目前為止無任何回應。

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(中時電子報)