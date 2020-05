新冠肺炎肆虐全球,造成許多人死亡。一名在美國馬里蘭大學行銷學院讀書的賽姬(Saige Kratenstein),她的父親日前確診新冠肺炎,後因許多併發症而死亡;賽姬向教授提出延遲繳交作業的請求,不料卻遭到無情回應。此消息迅速在推特擴散,大家都非常憤怒,認為教授沒有同情心。

根據NBC報導,賽姬公布了教授回覆的無情郵件,內容提及,「試著準時交作業(try to get it done on time)那會更好,我希望所有學生保持一致,畢竟也有許多人處境艱難;專心寫報告,跟上進度,可能可以讓妳分開注意力,不會想太多。」

對此賽姬感到相當受傷,她難過地說,「正如他說的那樣,每個人都在經歷艱難的時刻,可是,我剛剛失去父親呀,但我沒有打算繼續跟教授爭辯下去。」推文一出,許多人紛紛轉發聲援,希望校方可以重視,也留言「拜託失去摯愛真的心很痛」、「教授真的不近人情」。

而校方發言人則表示,已提供住宿與心理、情感健康支持的服務,同時也幫忙學生協調關於作業延期方面事宜。至於該名被點名的教授,到目前為止無任何回應。

