便秘可以用手解決！醫曝神秘6耳穴。（圖／郭大維醫師提供）

按摩可以幫助放鬆，深受許多現代人喜愛，中醫師郭大維分享，除了身上有許多點可按，其實耳穴按摩也能協助緩解常見的不適症狀，像是，頭痛、便秘、脹氣以及女性的惡夢「經痛」。

郭大維醫師指出，按摩最簡單的方式就是運用自己的雙手，在按摩的同時也可以一併檢查身體，看看是否有異常疼痛或腫塊。而郭大維也整理出三個常見的疾病與相對應的穴位。

一、改善頭痛

現在工作壓力，不少人容易頭痛，郭大維醫師建議，可以按壓耳神門，有助於鎮靜安神，另外按壓皮質下，則能夠調節神經平衡、緩解疼痛。

二、改善腸胃不適

針對腸胃不好（消化不良、易脹氣）的人，可以加強小腸部位的按壓；如果是排便不順、便秘的人，則可以按三焦穴，促進腸胃蠕動。

三、改善經痛

經痛是所有女生的惡夢，郭大維醫師建議，有經痛問題的女生可以按壓內生殖器、交感，在月經快來、月經來的時候加強按摩，促進血液循環，可以稍稍舒緩經痛。

郭大維醫師也提醒，穴道按摩的力道因人而異，主要以沒有不舒服的感覺為前提，不宜過度刺激，如果有破皮、紅腫或是疼痛的現象，請暫停按摩並盡速就醫。

(中時電子報)