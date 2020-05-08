海軍昨遭爆軍艦上大演軍官與女士官上演四腳獸事件。本報接獲爆料，海軍噸位及戰力最強的主力戰艦基隆級艦左營艦〈1803)，日前執行演訓結束停泊在蘇澳港時，竟然爆發副艦長、輪機官與女士官在輪機官房間違紀飲酒後，輪機長與女士官在房間內上演床戰的荒唐事件，經過追查後真相並不單純，竟然是輪機官酒後性侵女士官的離譜事件。

據了解，事件發生的時間並非爆料人士指出的4月中旬，根據調查，應該於5月初，當天因為副艦長即將調職，輪機官就邀約副艦長與女士官到其房間內飲酒。

三人喝得酒酣耳熱之際，副艦長先行離開，獨留輪機官與女士官在房間內，但輪機官似乎在酒精催化竟然作出離譜行徑，直接趁2人獨處時，就在狹小的房間祥行性侵女士官。女士官受辱後壁及向上舉發，事後並在相關人士陪同下前往醫院驗傷，並對輪機官提出告訴。但據了解，輪機官在接受調查時辯稱是你情我願，否認有做出違法舉動。

海軍司令劉志斌獲知立刻震怒要求嚴辦，經約談相關當事人屬實，立刻將三人撤職移送法辦，並依規定汰除。

基隆級艦已經不是第一次上演海上四腳獸事件，2019年3月29日，一對艦上男女士官兵情侶，疑似因情不自禁，趁無人之際在輪機艙內激戰，但蘇姓上士得知2人行蹤，利用手機放置在該處偷拍。

事後蘇姓上士將剪輯而成的同袍性愛影片散佈在社群軟體，造成艦上官兵騷動，有人因此憤而向上級檢舉，但部分片段也遭外流，而引起外界軒然大波。海軍經過調查後，發現是蘇姓上士所為，經監察官與憲兵隊調查後，立刻將其移送法辦。

海軍艦隊指揮部今（7）日表示，單位獲報後主動查處，已依「刑懲併行」原則，針對違反「性別分際」及「營內飲酒」，分別予以撤職及兩大過懲處汰除，並移法偵辦。海軍艦隊指揮部強調，本部秉持「毋枉毋縱」原則，凡肇生重大違法犯紀案件者，本「留優汰劣」原則嚴懲不貸。本部持續落實軍法紀要求，並加強內部管理，以杜絕類案肇生。

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(中時電子報)