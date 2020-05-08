「早餐吃得好，午餐吃得飽，晚餐吃得少」，這是許多人的健康養生法則，但中醫師李宇銘認為，這並不完全符合醫理。最理想的進食方式，是順應身體的感受和需要，餓了才吃，而非在固定時間內飲食。他解釋，人其實「不需要吃早餐」，一天三餐的飲食方式，某程度就是一種奴隸的生活方式！

工商書房報導，中醫師李宇銘在其新書《上醫養生法》中提到，中醫古籍沒有叫人「一定要吃早餐」。從人體之氣的規律來看，早上就好比春季陽氣初生，早上醒來時整個人的機能也是剛甦醒，人的腸胃也一樣相對較弱，這時候吃東西不容易消化。

英文將早餐叫做breakfast，分拆開來就是break和fast，fasting這個詞就是斷食，早餐就是break-fast，即「中段斷食」的意思，因此早餐就如斷食過後復食一樣，就算要吃東西，都要吃得少、吃得清淡簡單，容易消化。

李宇銘指出，大部分人早上醒來的時候，其實也不是真的肚餓，只是習慣吃東西而已，早上如果還要「吃得好」，不少人誤以為「好」的意思是吃得豐富，那就容易吃傷腸胃了。

其實許多人早上不吃早餐，也沒有不適感覺！李宇銘以自身為例，也經常不吃早餐，除非當天上午工作較多，就會早上吃一點東西。如果吃早餐，一般選擇水果，較為容易消化。

李宇銘認為，其實許多都市人不吃早餐也是十分健康，但是因為許多人相信「早餐吃得好」這句話，反而令不吃早餐的人感到壓力，覺得不吃好像是對不起自己身體！其實吃不吃，看個人情況選擇的，不吃可以健康，真的有需要吃也沒關係。

有人質疑「食無定時」會造成腸胃會不舒服，李宇銘指出，那反映你的腸胃比較弱，甚至已經患病，屬於中醫層次或下醫層次的養生方式，這時候的確要注意飲食，如果平常習慣定時飲食，就保持過去習慣比較舒適。可是當腸胃健康了，就算沒有定時飲食，或者一段長時間斷食，腸胃也可以適應！

李宇銘解釋，不定時進食會導致腸胃不適，主要的原因是，過去經常飲食過飽，或者沒有做「飯水分離」一邊吃飯一邊喝水，導致腸胃變弱，胃酸分泌增多，在中醫上就是胃火過盛了，因此如果一下子不吃東西，胃火反而太過，導致不適感覺。要一下子讓這個火減弱還不容易，不妨從逐步減少每一餐的飯量，以及做飯水分離開始入手，幫助腸胃逐步調整。

如果食無定時的話，我的腸胃會不舒服哦！那反映你的腸胃比較弱，甚至已經患病，屬於中醫層次或下醫層次的養生方式，這時候的確要注意飲食，如果平常習慣定時飲食，就保持過去習慣比較舒適。可是當腸胃健康了，就算沒有定時飲食，或者一段長時間斷食，腸胃也可以適應！

不定時進食會導致腸胃不適，主要的原因是，過去經常飲食過飽，或者沒有做「飯水分離」一邊吃飯一邊喝水，導致腸胃變弱，胃酸分泌增多，在中醫上就是胃火過盛了，因此如果一下子不吃東西，胃火反而太過，導致不適感覺。要一下子讓這個火減弱還不容易，不妨從逐步減少每一餐的飯量，以及做飯水分離開始入手，幫助腸胃逐步調整。

上醫練習35不吃早餐

1.嘗試不吃早餐，看看身體感覺如何？如果早上醒來，沒有飢餓感覺，可以不吃早餐，如果沒有口渴，也不用特別喝水。有些人早上習慣喝一杯水下去，幫助排便，但如果沒有口渴就喝水，或可導致體內濕氣滯留。

2.如果早上醒來覺得餓，也可以先等待一下，讓自己活動和放鬆，看看過了十分鐘之後飢餓感會不會消失？因為過去習慣吃早餐，早上醒來不吃會有欲食的感覺，或許不是真實的身體需要。

3.如果真的肚子餓，或上午感覺疲累不夠精神，當然也可以吃早餐，但同時要注意或許是平日身體鍛煉不夠、或生活過於勞累有關。

李宇銘著《上醫養生法：學會身體使用技巧，邁向終極健康！李宇銘醫師的養生思索與防病練習》，時報出版提供)

(中時電子報)