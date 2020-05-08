雖然初領失業金人數增317萬人，但市場憧憬將有更多刺激經濟方案釋出，配合原油價格回升，周四美股四大指數全面上揚，收盤漲幅介於0.89%~1.41%。其中，波音領漲道瓊；科技股漲多跌少，NVIDIA、谷歌、博通、臉書、美光、APPLE收高，台積電ADR上漲0.36%。

台股周四晨間平盤附近開出，盤中權值股2330台積電、2317鴻海轉強，帶領指數一路震盪走高。最終指數收在10,842.92點，上漲67.94點，漲幅0.63%。OTC指數開高後震盪，生技股領軍，櫃買指數上漲1.53%，收在140.80點，持續創反彈新高價，表現相對加權佳。

周四台股開平走高，收小紅K棒，目前短天期均線向上。由於國際股市呈現高檔震盪，市場轉趨謹慎，成交量萎縮至1,671.29億元，後續上攻宜補量。日KD指標高檔震盪向下、MACD柱狀體下滑。

台股急拉千點後，短線持續在一萬一之下震盪，建議採取高週轉取代高持股策略，短線操作可關注4月營收、法說、防疫題材相關個股操作，慎防持股過高風險。

(時報資訊)