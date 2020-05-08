聯發科旗下的「晨矽科技」2015年併購影片處理晶片廠曜鵬，時任曜鵬的法人董事、「翔發投資」代表人許朝嘉，利用曜鵬被收購的利多訊息，提早進場購買80張曜鵬，在併購案重訊公開後出售54張獲利84萬，另許男還「呷好倒相報」，通知友人簡姓女子提早購買8張，獲利6萬多元，涉嫌內線交易，違反證交法。台北地檢署訊後，8日諭知許男30萬元交保，另余姓4名被告交保10萬、莊女3人請回。

檢調獲報，2015年間，聯發科旗下的晨星，透過全資子公司晨矽科技，宣布以每股37元、總價20.68億元，收購影像處理晶片廠曜鵬，預定在2015年4月9日發布該合併案重大訊息。

但當時曜鵬的法人董事、「翔發投資」代表人許朝嘉，因職務機會，事先獲悉曜鵬被收購的利多內線訊息，預期曜鵬股價將大漲，遂提早購買曜鵬股票。

檢調調查，2015年2月12日至4月9日間，許朝嘉涉嫌利用可掌控的證券帳戶，大量買進80張曜鵬股票，股票由每股22元一路拉抬至37元，等到4月9鎮日併購利多消息公開後，即陸續出脫股票54張，套利84萬多元；簡女則事先購買8張，從中獲利6萬多元。

台北地檢署7日指揮調查局新北市調查處，兵分15路搜索並約談許男、簡女多名嫌疑人。

(中時 )