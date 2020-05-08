520將屆 蔡總統將宣布蘇貞昌續任閣揆 08:272020/05/08 中時電子報 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 總統蔡英文。(圖/本報資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 520總統就職將屆，行政院長蘇貞昌依據憲政慣例向總統提出內閣總辭，黨政高層今天表示，總統蔡英文預計上午將召開記者會宣布蘇貞昌續任行政院長。 行政院長蘇貞昌7日在紓困記者會上表示，他會照憲政慣例，在總統任期屆滿時提出總辭。 蘇貞昌強調，誰當閣揆、怎麼組閣，都是總統任命閣揆後的事、這是總統職權，完全尊重。總統擬今天召開記者會宣布，蘇貞昌繼續擔任行政院長，隨即將啟動組閣相關作業。 陳菊傳異動？蔡政府520內閣改組人選曝光... (中時電子報) #蔡英文 #520就職 #蘇貞昌 #行政院長 #閣揆 #民進黨 #國民黨 #組閣 也許您會感興趣 推薦閱讀 快評》國民黨江連體制 凸顯青壯合作、親美友中 23:032020/05/04 政治 接智庫副董 連勝文：斜槓中年幫助黨 17:062020/05/05 政治 社論／罷韓啟示錄：民主就是民進黨作主 04:102020/05/07 時論廣場 綠營最新民調！國民黨支持度雪崩 這個黨將取而代之 11:292020/05/07 政治 蘇巧慧轟衛福部 羅智強：老爸犯錯 子女要部屬背鍋？ 13:092020/05/07 政治 衛福部挨轟 蘇道歉：對不起 我完全負責 15:262020/05/07 政治 《錢復回憶錄》民進黨只要一台腳踏車 李登輝卻送賓士車 19:352020/05/07 政治 不演了！罷韓案民進黨出這招 網驚：要趕盡殺絕了 21:482020/05/07 生活 公主救駕 竟點名部屬背鍋 04:102020/05/08 政治要聞 國民黨、中華民國、民主中華 04:102020/05/08 時論廣場 政治熱門新聞 蔡政府最新民調終出爐！網看完：笑死人 - 政治 「兩岸開戰」台灣會贏嗎？他預測驚人... - 政治 1萬元紓困…這資料藏漏洞 有人檢舉才會查 - 政治 震撼！全球抗疫民調 第1名曝光 網友驚呼.. - 政治 陳菊傳異動？蔡政府520內閣改組人選曝光 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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