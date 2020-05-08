520總統就職將屆，行政院長蘇貞昌依據憲政慣例向總統提出內閣總辭，黨政高層今天表示，總統蔡英文預計上午將召開記者會宣布蘇貞昌續任行政院長。

行政院長蘇貞昌7日在紓困記者會上表示，他會照憲政慣例，在總統任期屆滿時提出總辭。

蘇貞昌強調，誰當閣揆、怎麼組閣，都是總統任命閣揆後的事、這是總統職權，完全尊重。總統擬今天召開記者會宣布，蘇貞昌繼續擔任行政院長，隨即將啟動組閣相關作業。

(中時電子報)