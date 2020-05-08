台中市政府積極推動南門橋改建工程，不過位在南門橋旁的旱溪支流大智排水，劃歸市府轄管後，遲遲沒有進行整治，目前雜草叢生，環境髒亂，附近住戶抱怨不已，市議員李天生質詢要求將大智排水和南門橋改建工程一併進行整體開發。

李天生指出，連結南區和大里區的南門橋，迄今已60多年歷史，橋樑老舊，路寬不足，市府正在推動改建，橋樑附近百年舊吊橋橋墩、湧泉洗衣及親水空間等文化資產及景點，十分珍貴，要求設法保留。

李天生說，南門橋旁的大智排水原本為旱溪支流，屬經濟部水利署管轄，縣市合併後改為區域排水系統，並轉交台中市政府水利局管理，由於雜草叢生，環境髒亂，河床堵塞，地方一度爭取納入早溪康橋計畫進行整治，但是沒有獲得水利署同意。

李天生強調，大智排水改隸市府轄管後，環境髒亂，安全堪虞，和下游的旱溪康橋計畫河段，形成天壤之別，附近住戶抱怨淪為二等公民，反彈激烈，盧市長力求創新，應該展現魄力儘速著手整治，不要輸給中央。

依市府建設局規畫，南門橋改建後，橋寬21公尺，長77.5公尺，採鋼構橋樑且不落墩直接橫跨河道方式辦理，總工程經費1.7億元，中央補助1.1億多元，目前正在進行公開展覽，預計下半年度發包動工，有關舊吊橋橋墩、湧泉洗衣及親水空間，不僅辦理保留，還將強化護欄、照明等設施，至於橋上護欄、人行道則將融合地方特色，希望南門橋改建後能成為大里區的新地標。

(中時 )