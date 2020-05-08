「萬元紓困之亂」導致民怨沸騰，行政院長蘇貞昌在行政院會認錯道歉，蘇揆長女、民進黨立委蘇巧慧卻在立院痛罵衛福部，被大酸「公主救駕」、「老爸犯錯，子女要部屬背鍋」。對此，國民黨台北市議員游淑慧表示，蘇巧慧批蘇麗瓊，除了提油救父以外，何嘗不是「究責衛福部、劍指陳時中」！

游淑慧在臉書發文譏諷，這家人啊！爸爸掌行政權，女兒選舉時，為保女上壘，藉著權力在選區大放利多！大公主為國會議員，本應監督行政部會， 卻利用質詢權為父護航、提油救駕！三公主雖避政從商，但民進黨執政後又「巧」拿千萬標案！

而衰到爆的蘇麗瓊，游淑慧感嘆，其實是一個專業又行政能力卓越的事務官，真該去算個命了，這十年的長官運不太好， 而且就是個有功無賞的命。先是在台北市政府當「阿信」， 為柯文哲兩肩扛起世大運……臨走還被柯文哲羞辱為「發現沒得抽」！

游淑慧更為衛福部長陳時中打抱不平，在衛福部協助阿中部長抗疫有成，還是一樣有功無賞，甚至還得越級扛鍋！520改組在即，民進黨內逆時中風爆也隱隱浮現。先是民進黨的立委開炮「順時中會害死經濟」。再是綠營地方首長，要求旅遊人潮警示解封。

游淑慧更揭暗黑套路：蘇巧慧批蘇麗瓊，除了提油救父以外，何嘗不是「究責衛福部、劍指陳時中」！想起一個多月前，一位綠營民代私下笑說「他太紅了，我們內部也有人準備反他」。民進黨的政治鬥爭果然套路很深！吃得多又搶得兇，誰在逆時中？死神就在你身邊。

游淑慧臉書。（摘自游淑慧臉書）

(中時電子報)